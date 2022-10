Nemecký prezident zrušil cestu do Kyjeva z obáv o bezpečnosť

Berlín 19. októbra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier zrušil z bezpečnostných dôvodov cestu do Kyjeva naplánovanú na štvrtok. TASR informuje na základe stredajších správ nemeckých médií.



Obavy týkajúce sa bezpečnosti spolkového prezidenta počas návštevy Ukrajiny vyjadrili ministerstvá zahraničných vecí a vnútra aj ďalšie bezpečnostné úrady, napísal denník Bild s tým, že Steinmeierova cesta bude čoskoro naplánovaná na iný termín.



Steinmeier chcel absolvovať cestu do Kyjeva už v apríli spoločne s prezidentmi Poľska a pobaltských štátov. Kyjev ho však vtedy odmietol prijať s odôvodnením, že má blízke väzby na Rusko. Ešte ako minister zahraničných vecí v dvoch kabinetoch vtedajšej kancelárky Angely Merkelovej mal totiž úzke kontakty okrem iných so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Denník Die Welt pripomína, že Steinmeier podporoval tiež sporný projekt plynovodu Nord Stream 2.



Steinmeier priznal chyby vo vzťahu k Rusku po prvý raz až po vypuknutí vojny na Ukrajine a uviedol, že sa mýlil aj v ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi.



Ukrajinu v júni navštívil nemecký kancelár Olaf Scholz spoločne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, talianskym premiérom Mariom Draghim a rumunským prezidentom Klausom Iohannisom.