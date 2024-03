Nemecký protestantský biskup uznal pochybenia pri riešení zneužívania

Hanover 15. marca (TASR) – Protestantský biskup z Hannoveru Ralf Meister v piatok uznal pochybenia pri riešení sexuálneho násilia, svoju prípadnú rezignáciu však vylúčil. Odkazovanie obetí zneužívania na právne oddelenia cirkví namiesto priamej odpovede na obvinenia, zároveň označil za necitlivé a nesprávne. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



"Prispel som k tomu, že tí, ktorých sa zneužívanie dotklo, neboli stále adekvátne vypočutí," vyhlásil Meister počas rozhovoru s novinármi. Reagoval na správu nezávislej investigatívnej komisie, ktorá vyšetrovala zneužívanie detí vo farnosti Krista Kráľa v okrese Oesede v spolkovej krajine Dolné Sasko na severozápade Nemecka. Diakon farnosti, ktorý zomrel v roku 2018, podľa obvinení zneužíval najmenej osem detí.



Správa komisie uvádza, že cirkev zneužívanie tajila, hoci rodičia ho nahlásili už v 70. rokoch. Zneužívanie nespomína ani prepúšťací list, ktorým bol diakon v roku 1977 zbavený úradu. Podľa správy miestny cirkevný úrad v Hanoveri od roku 2011 "vážne zanedbal" vyšetrovanie.



Prípad vyšiel najavo na jeseň roku 2021, keď ho zverejnila žena vystupujúca pod pseudonymom Lisa Meyerová. Uviedla, že ako 11-ročnú ju sexuálne zneužíval diakon, no ten nikdy nebol potrestaný.



Katolíckou a protestantskými cirkvami v Nemecku už niekoľko rokov otriasajú škandály spojené so sexuálnym zneužívaním a jeho utajovaním.



Evanjelická cirkev v Nemecku (EKD) nedávno vydala nezávislú správu o sexuálnom násilí vo svojich radoch. EKD združuje vyše 19 miliónov protestantov, čo z nej robí druhú najväčšiu náboženskú organizáciu v Nemecku po katolíckej cirkvi a zastrešuje viaceré protestantské denominácie vrátane luteránov a kalvínov.



"Myslím si, a nie som v tom sama, že je dôležité a správne, aby biskup Meister teraz odstúpil," vyhlásila žena, ktorá prípad zverejnila.



Biskup to však odmietol. Na otázku, či tým nepoškodzuje protestantské cirkvi, odpovedal, že o dôveryhodnosti rozhodujú ostatní. Dodal, že biskupom bol zvolený vo voľbách a rovnakým spôsobom môže byť aj odvolaný. Názor by však mohol zmeniť v prípade, ak by iní cirkevní hodnostári považovali jeho zotrvanie vo funkcii za škodlivé pre dôveryhodnosť cirkvi.