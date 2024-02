Nemecký rezort diplomacie bude používať názov Kyjiw z ukrajinčiny

Berlín/Kyjev 26. februára (TASR) - Nemecké ministerstvo zahraničných vecí zmenilo oficiálny názov ukrajinského hlavného mesta. Bude ho používať podľa ukrajinského jazykového prepisu ako Kyjiw (Kyjiv) namiesto doterajšieho Kiew (Kyjev) z ruského prepisu. Ministerka zahraničných veci Annalena Baerbocková to potvrdila počas víkendovej návštevy na Ukrajine. TASR informuje podľa agentúry DPA a nemeckých médií.



"Spravili sme to, čo sa dlho očakávalo: písanie vášho hlavného mesta v ukrajinskom jazyku," vysvetlila Baerbocková na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom v Odese.



Ukrajina sa o ukrajinský prepis geografických názvov na svojom území snaží dlhodobo. Za najnovšiu zmenu sa Kulebovo ministerstvo na sociálnej sieti X pod hashtagom #KyivNotKiev poďakovalo nemeckej diplomacii.



"Dlhé roky sme bojovali za to, aby sa na Ukrajinu nehľadelo cez ruský jazyk,“ povedal Kuleba. "Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí bojujú za historickú spravodlivosť aj v malých detailoch," povedal v Odese šéf ukrajinskej diplomacie na tlačovej konferencii.



Zmena v "Adresári krajín na oficiálne použitie" (Länderverzeichnis für den amtlichen Gebrauch) bude záväzná v úradnom styku aj pre ďalšie nemecké štátne inštitúcie. V susednom Rakúsku sa ukrajinský Kyjiw namiesto Kiew používa už dlhšie.



"Bohužiaľ, veľká časť Ukrajiny bola veľmi dlho pod ruskou nadvládou, takže názov nášho hlavného mesta bol komunikovaný vonkajšiemu svetu podľa ruštiny," povedala pre denník Süddeutsche Zeitung jazykovedkyňa Maria Ivanytska z katedry nemeckého jazyka a prekladateľstva na Národnej univerzite Tarasa Ševčenka v Kyjeve. "Máme svoju históriu, svoj jazyk, svoju dušu a nechceme, aby si nás vo svete zamieňali s Rusmi," dodala.