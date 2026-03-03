< sekcia Zahraničie
Nemecký rezort diplomacie si predvolal iránskeho veľvyslanca
Teherán reagoval na rozsiahlu ofenzívu, ktorú v sobotu spustili Washington a Tel Aviv, útokmi na Izrael a na americké základne či civilné objekty v niekoľkých krajinách Perzského zálivu.
Autor TASR
Berlín 3. marca (TASR) - Nemecké ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo iránskeho veľvyslanca Madžída Nílího Ahmadabádího v reakcii na útoky Teheránu na Izrael a ďalšie krajiny na Blízkom východe. Rezort o tom informoval v utorok na sociálnych sieťach, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
„Jednoznačne sme vyzvali iránsky režim, aby okamžite zastavil svoje bezohľadné útoky na krajiny v regióne,“ uviedlo ministerstvo na platforme X.
„Odsudzujeme svojvoľné a neprimerané raketové a dronové útoky iránskeho režimu vrátane útokov na civilné ciele,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení. „Útoky ohrozujú našich spojencov, náš vojenský personál a našich občanov v regióne,“ doplnil rezort.
Boje v regióne eskalovali, keď Izrael v utorok bombardoval Bejrút v reakcii na útoky Iránom podporovaného libanonského militantného hnutia Hizballáh.
Iránska ambasáda v Nemecku informovala, že veľvyslanec povedal ministerstvu v Berlíne, že útoky USA a Izraela sú porušením medzinárodného práva. Odkázal pritom na článok 51 Charty OSN, ktorý stanovuje právo na sebaobranu. „Iránske kroky sú v rámci tohto legitímneho práva na sebaobranu,“ citovala ambasáda veľvyslanca.
