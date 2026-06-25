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Nemecký rezort obrany: Počet prihlášok do armády prudko vzrástol
Úrady v Nemecku zrušili povinnú vojenskú službu v roku 2011.
Autor TASR
Berlín 25. júna (TASR) - Počet prihlášok do nemeckých ozbrojených síl prudko vzrástol, odkedy úrady v krajine spustili program na posilnenie armády, uviedlo v stredu tamojšie ministerstvo obrany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nemecko v roku 2026 doposiaľ prijalo približne 38.500 prihlášok na rôzne kariérne pozície v armáde, čo predstavuje 24-percentný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2025. Počet nových vojakov v službe sa zvýšil o 13 percent na približne 11.000, uviedlo ministerstvo.
Nový zákon o vojenskej službe nadobudol platnosť 1. januára, keďže sa Nemecko snaží plniť ciele NATO. Aliancia zvýšila požadovaný počet vojakov v členských krajinách pre bezpečnostnú hrozbu, ktorú predstavuje ruská invázia na Ukrajinu, pripomína DPA. Berlín plánuje zvýšiť počet príslušníkov aktívnych ozbrojených síl zo súčasných približne 180.000 na 260.000 a vybudovať rezervu 200.000 osôb.
Berlín v rámci programu zaslal mladým ľuďom, ktorí čoskoro dovŕšia 18 rokov, dotazníky s cieľom zistiť ich ochotu nastúpiť na vojenskú službu. Muži sú podľa nemeckej ústavy povinní vyplniť dotazník, zatiaľ čo pre ženy je účasť na ňom dobrovoľná.
Ministerstvo uviedlo, že do 18. júna rozoslalo približne 298.000 dotazníkov, pričom viac ako jeden z piatich mužov prejavil záujem o vojenskú službu. Približne 530 osôb už bolo vybraných do služby ešte v roku 2026.
Úrady v Nemecku zrušili povinnú vojenskú službu v roku 2011. Nový systém zostáva aj naďalej dobrovoľný, no zahŕňa dodatočné stimuly na prilákanie nových vojakov.
Nemecko v roku 2026 doposiaľ prijalo približne 38.500 prihlášok na rôzne kariérne pozície v armáde, čo predstavuje 24-percentný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2025. Počet nových vojakov v službe sa zvýšil o 13 percent na približne 11.000, uviedlo ministerstvo.
Nový zákon o vojenskej službe nadobudol platnosť 1. januára, keďže sa Nemecko snaží plniť ciele NATO. Aliancia zvýšila požadovaný počet vojakov v členských krajinách pre bezpečnostnú hrozbu, ktorú predstavuje ruská invázia na Ukrajinu, pripomína DPA. Berlín plánuje zvýšiť počet príslušníkov aktívnych ozbrojených síl zo súčasných približne 180.000 na 260.000 a vybudovať rezervu 200.000 osôb.
Berlín v rámci programu zaslal mladým ľuďom, ktorí čoskoro dovŕšia 18 rokov, dotazníky s cieľom zistiť ich ochotu nastúpiť na vojenskú službu. Muži sú podľa nemeckej ústavy povinní vyplniť dotazník, zatiaľ čo pre ženy je účasť na ňom dobrovoľná.
Ministerstvo uviedlo, že do 18. júna rozoslalo približne 298.000 dotazníkov, pričom viac ako jeden z piatich mužov prejavil záujem o vojenskú službu. Približne 530 osôb už bolo vybraných do služby ešte v roku 2026.
Úrady v Nemecku zrušili povinnú vojenskú službu v roku 2011. Nový systém zostáva aj naďalej dobrovoľný, no zahŕňa dodatočné stimuly na prilákanie nových vojakov.