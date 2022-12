Nemecký Rheinmetall otvorí nové výrobné zariadenie pre systémy Gepard

Berlín 15. decembra (TASR) - Nemecká zbrojárska spoločnosť Rheinmetall vo štvrtok oznámila, že otvorí nové zariadenie na výrobu vybavenia pre samohybné protilietadlové systémy Gepard. Informuje o tom agentúra AFP s tým, že k tomuto kroku došlo po tom, čo Švajčiarsko tento rok zamietlo žiadosť Berlína týkajúcu sa dodania munície pre Gepardy Ukrajine.



"Rheinmetall sa rozhodol v Nemecku otvoriť novú produkčnú linku pre muníciu stredného kalibru", ktorá bude zahŕňať "možnosť výroby 35-milimetrovej munície pre protilietadlové systémy Gepard", uviedla firma pre AFP.



Toto zariadenie má byť dokončené v januári 2023 a od júna sa spustí výroba munície. Spoločnosť Rheinmetall nespresnila, kde konkrétne v Nemecku bude výroba prebiehať. Táto výrobná linka má "obnoviť obranyschopnosť nemeckej armády" a zaplniť medzery, ktoré vznikli v rámci poskytnutia vojenskej podpory ukrajinským silám.



AFP poukazuje na to, že produkcia munície v Nemecku je obmedzená. Berlín preto tento rok požiadal Švajčiarsko o autorizáciu dodávok 12.400 kusov munície švajčiarskej výroby Ukrajine. Bern to však zamietol s odôvodnením, že by to bolo v rozpore s neutralitou Švajčiarska.



Rheinmetall vo vyhlásení priamo nespomenul veto Bernu, avšak poznamenal, že hlavným cieľom novej výrobnej linky je, aby boli dodávky munície v Nemecku znova nezávislé od zahraničných výrobných podnikov.



Ruská invázia na Ukrajinu spôsobila obrat aj v obrannej politike Nemecka. Kancelár Olaf Scholz v septembri ohlásil 100-miliardový fond na modernizáciu ozbrojených síl Nemecka a prisľúbil, že Bundeswehr sa stane "najlepšie vyzbrojenou" armádou v Európe.