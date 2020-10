Nemecký snem vyzval na zriadenie pamätníka poľských vojnových obetí

Berlín 31. októbra (TASR) - Nemecký spolkový snem (Bundestag) veľkou väčšinou požiadal vládu, aby na význačnom mieste v Berlíne vytvorila pamätník poľských obetí nacizmu počas druhej svetovej vojny.



Zodpovedajúci návrh zákona snem schválil v piatok hlasmi všetkých parlamentných skupín, s výnimkou krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD), informovala v sobotu tlačová agentúra DPA.



Pamätník by mal byť miestom stretávania sa a diskusií o histórii. Nemcov a Poliakov by mal zároveň spájať a prispievať k prehlbovaniu vzťahov medzi oboma krajinami, uvádza sa v príslušnom dokumente.



Koncept pamätníka vypracujú spoločne nemeckí a poľskí experti.



"Takéto miesto by nebolo iba gestom zmierenia voči Poľsku; bolo by dôležitým príspevkom k procesu historického a kultúrneho sebazdokonalenia a určenia svojej pozície v nemeckej spoločnosti, čo môže mať oslobodzujúci účinok," uvádza sa ďalej v rezolúcii Bundestagu.



Poľsko v pomere k celkovému počtu obyvateľstva malo v druhej svetovej vojne viac mŕtvych než akákoľvek iná krajina. Zabitých bolo štyri až šesť miliónov Poliakov - približne pätina tamojšej populácie.



Stupeň deštrukcie spôsobenej nacistickou vyhladzovacou vojnou bol tiež pomerne vysoký, píše DPA.



Otázka reparácií nie je pre poľskú vládu stále definitívne vyriešená.



Nemecký parlament v roku 2017 zriadil komisiu na určenie vojnových škôd, ktoré Poľsko utrpelo.



Podľa skorších poľských odhadov založených na súpise z roku 1946 ide o 800 miliárd eur. Pre berlínsku vládu sa však záležitosť vojnových reparácií uzavrela Zmluvou o konečnom usporiadaní vo vzťahu k Nemecku z roku 1990.