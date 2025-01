Nemecký splnomocnenec: Migrantov treba zapojiť do kultúry spomínania

Berlín 23. januára (TASR) - Pochopenie zločinov nacistickej éry je nevyhnutné pre plnú integráciu prisťahovalcov do nemeckej spoločnosti. V rozhovore zverejnenom vo štvrtok to pre agentúru DPA uviedol splnomocnenec nemeckej vlády pre boj proti antisemitizmu Felix Klein, informuje TASR.



Podľa jeho slov treba zapojiť imigrantov žijúcich v Nemecku do kultúry spomínania. "Len tak sa môžu úspešne integrovať do našej spoločnosti," myslí si Klein.



Zdôraznil, že je to potrebné najmä pre ľudí prichádzajúcich z arabského sveta alebo z krajín s moslimskou väčšinou. Mnohí imigranti sa podľa jeho slov často pýtajú: "Čo to má spoločné s nami?". Klein argumentoval, že znalosť nemeckej histórie je kľúčová nielen pre pochopenie minulosti krajiny, ale aj pre interpretáciu jej zahraničnopolitických rozhodnutí.



Klein v rozhovore poukázal aj na komplikovanosť vzťahov s Izraelom, ktoré podľa neho môže byť náročné vysvetliť ľuďom z arabských štátov alebo moslimských krajín. "Je dôležité povedať: Musíte poznať históriu tejto krajiny, aby ste dokázali pochopiť vzťah medzi Nemeckom a Izraelom," vyhlásil.



Vo svojej pozícii sa snaží udržiavať blízke vzťahy s Izraelom, ktoré nie sú bez problémov. "Existujú vyhlásenia izraelských ministrov, ktoré sú absolútne neprijateľné a porušujú aj medzinárodné právo," poznamenal Klein. Ako príklad uviedol vyjadrenia ministra financií Bezalela Smotriča, ktorý navrhol vyhladovať obyvateľstvo v Pásme Gazy.



Klein ocenil nemeckých predstaviteľov vrátane kancelára Olafa Scholza a ministerky zahraničných vecí Annaleny Baerbockovej, že takúto rétoriku rozhodne odmietajú. Po prímerí v palestínskej enkláve a prepustení izraelských rukojemníkov očakáva v Nemecku menej antisemitských trestných činov, ako to bolo po minulých konfliktoch. Poznamenal však, že "protiizraelské prostredie" pravdepodobne zostane.



Podľa nemeckej vlády bolo v prvých deviatich mesiacoch roku 2024 podľa predbežných údajov zaznamenaných 3931 trestných činov súvisiacich s konfliktom na Blízkom východe. Z nich 1536 bolo klasifikovaných ako antisemitské.