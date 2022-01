Nemecký Spolkový snem schválil predĺženie vojenskej misie v Iraku

Berlín 28. januára (TASR) - Nemecký Spolkový snem v piatok schválil veľkou väčšinou hlasov predĺženie misie nemeckých vojakov v Iraku, kde v rámci medzinárodnej koalície bojujú proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). Misia bola predĺžená o ďalších deväť mesiacov, informovala agentúra DPA.



Za príslušný vládny návrh hlasovalo 555 poslancov Bundestagu, 110 bolo proti a jeden sa hlasovania zdržal. Nemecko sa podieľa na operáciách v Iraku, ktoré sú v súčasnosti zamerané už len na výcvik a podporu irackej armády a bezpečnostných síl.



Na misii v Iraku sa smie zúčastňovať najviac 500 nemeckých vojakov; nový mandát predĺžil ich pôsobenie v tejto krajine do októbra 2022.



"Irak stále trpí terorom zo strany tzv. Islamského štátu," povedala Sara Nanniová, hovorkyňa pre bezpečnostnú politiku z frakcie Zelených. Dodala, že napriek určitým výhradám, ktoré Zelení majú voči spomínanej misii, sú jej hlavné ciele - medzi ktoré patrí podpora bezpečnosti a stability - správne.



Zdôraznila však, že Zelení sú vo všeobecnosti toho názoru, že "takéto nasadenie (vojakov v zahraničí) by sa malo radšej diať v rámci systémov kolektívnej bezpečnosti".



Spojenými štátmi vedená medzinárodná vojenská koalícia bojujúca proti IS ukončila svoju bojovú misiu v Iraku koncom minulého roka a preorientovala sa na poradenstvo a výcvik príslušníkov irackej armády.