Nemecko: Súd nemá jurisdikciu na proces v prípade Madeleine

Berlín 20. apríla (TASR) – Krajinský súd v nemeckom Braunschweigu vo štvrtok oznámil, že nie je v jeho právomoci súdiť hlavného podozrivého v prípade zmiznutia britského dievčatka Madeleine McCannovej za nesúvisiace sexuálne trestné činy. Informovala o tom agentúra AFP.



Súd so sídlom v spolkovej krajine Dolné Sasko to zdôvodnil tým, že posledná známa adresa podozrivého Christiana B. v Nemecku bola v inej spolkovej krajine — Sasku-Anhaltsku.



Prokuratúra v Braunschweigu obžalovala Christiana B. vlani v októbri v troch bodoch zo znásilnenia a dvoch sexuálnych trestných činov voči deťom, ktorých sa mal dopustiť medzi 28. decembrom 2000 a 11. júnom 2017 v Portugalsku. Tieto obvinenia však nesúvisia so zmiznutím McCannovej.



Christian B. si už odpykáva sedemročný trest za znásilnenie 72-ročnej americkej turistky, ktorého sa dopustil takisto v Portugalsku v roku 2005. Vo väzení tak zostáva aj napriek zrušeniu zatykača v prípravnom konaní v Braunschweigu.



Prokuratúry v ďalších nemeckých spolkových krajinách, v ktorých podozrivý žil, sa musia teraz rozhodnúť, či si budú v prípade týchto obvinení nárokovať na jurisdikciu.



Christian B. sa považuje za hlavného podozrivého v prípade zmiznutia vtedy trojročnej Madeleine McCannovej z apartmánového komplexu v letovisku Praia da Luz v Portugalsku, ku ktorému došlo 3. mája 2007.



Madeleine zmizla deň pred svojimi štvrtými narodeninami v čase, keď jej rodičia večerali s priateľmi v neďalekej reštaurácii. Napriek rozsiahlemu medzinárodnému pátraniu sa po nej nenašli žiadne stopy a v súvislosti s jej zmiznutím nebol doposiaľ nikto obvinený.



Nemeckí žalobcovia v júni 2020 nečakane uviedli, že v kauze vyšetrujú Christiana B. a že disponujú "konkrétnymi dôkazmi" proti nemu. Podľa nemeckej polície žil tento muž v rokoch 1995 - 2007 v portugalskom regióne Algarve.