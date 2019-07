Nemecký súd odmietol nárok irackých jezídov na azyl

V roku 2014 militanti IS obkľúčili pohorie Sindžár a zajali vyše 10.000 príslušníkov jezídskej menšiny. Tisíce žien a detí zotročili, zatiaľ čo tisíce mužov pozabíjali.

Lüneburg 31. júla (TASR) - Súd v nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko odmietol v utorok priznať nárok na azylovú ochranu príslušníkom irackej náboženskej menšiny jezídov s odôvodnením, že vo svojej vlasti už nie sú prenasledovaní. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Podľa rozhodnutia súdu nie je "dostatočne pravdepodobné", že by jezídov prenasledovali na domovskom území okolo pohoria Sindžár na severe Iraku po tom, ako boli odtiaľ vyhnaní militanti organizácie Islamský štát (IS). Nemenovanému jezídskemu mužovi z Iraku a jeho sestre tak neudelia v Nemecku azyl.



V roku 2014 militanti IS obkľúčili pohorie Sindžár a zajali vyše 10.000 príslušníkov jezídskej menšiny. Tisíce žien a detí zotročili, zatiaľ čo tisíce mužov pozabíjali. Mnohým z tých, čo prežili, sa podarilo utiecť do európskych krajín vrátane Nemecka.



Jezídska komunita v Dolnom Sasku chce nadchádzajúcu sobotu usporiadať podujatie, na ktorom si pripomenie masakru v Sindžáre a vyjadrí vďaku za to, že mohla nájsť útočisko v Nemecku.