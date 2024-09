Nemecký súd odsúdil dve aktivistky za poškodenie ropovodu

Berlín 20. septembra (TASR) - Nemecký súd odsúdil dve klimatické aktivistky vo veku 69 a 74 rokov na niekoľko mesiacov väzenia za sabotáž alebo pokus o sabotáž ropovodu vo východnom Nemecku. Vyplýva to z piatkového oznámenia súdu v Neubrandenburgu, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Aktivistky z južného Nemecka na súde vyhlásili, že vykonajú ďalšie trestné činy "pre záchranu svetovej klímy". Šesťdesiatdeväťročnú ženu odsúdili na sedem mesiacov väzenia vrátane iného rozsudku z Bavorska a staršia z dvojice dostala trojmesačný trest. Dvojicu uznali za vinnú z poškodzovania majetku, nedovoleného vniknutia na cudzí pozemok a narušenia verejnej služby v súvislosti s dvoma incidentmi na čerpacích staniciach v Meklenbursku-Predpomoransku v apríli 2022.



Podľa hovorkyne súdu ženy vykonanie týchto skutkov nepopreli. "Samy seba považovali za oprávnené spáchať tieto zločiny, aby zachránili svetovú klímu," dodala hovorkyňa.



Dvojica sa v apríli 2022 vlámala do prečerpávacej stanice pri meste Demmin, ktorá patrí rafinérii PCK Schwedt. Podľa súdu aktivistky poškodili oplotenie a bezpečnostnú reťaz rotačného ventilu. V čase poškodenia sa tam však žiadna ropa nečerpala, píše DPA.



O dva dni neskôr ženy vstúpili do prečerpávacej stanice v blízkosti hranice s Brandenburskom, kde taktiež poškodili plot a bezpečnostnú reťaz, pričom v tomto prípade sa im podarilo zastaviť tok ropy, čo podľa DPA zapríčinilo dočasný prechod do núdzového režimu prevádzky.



Aktivistky sa údajne dopustili aj iných trestných činov. Súd žiadali o zbavenie viny a tvrdili, že ide o stav ohrozenia svetovej klímy. Prípad sa dostal na súd po tom, čo obe odmietli zaplatiť pokutu vo výške 4000 eur. Rozsudky zatiaľ nie sú právoplatné, píše DPA.