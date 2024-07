Nemecký súd odsúdil klimatickú aktivistku na 16 mesiacov väzenia

Berlín 17. júla (TASR) - Berlínsky súd v stredu odsúdil klimatickú aktivistku skupiny Last Generation na 16 mesiacov väzenia za opakovanú účasť na protestoch, počas ktorých postriekala farbou budovy a blokovala cesty. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Súd uznal ženu za vinnú z poškodenia majetku, kladenia odporu orgánom činným v trestnom konaní a z marenia výkonu úradného rozhodnutia, uviedla hovorkyňa súdu. Tridsaťdvaročná aktivistka sa môže proti rozhodnutiu odvolať.



Podľa súdu sa od októbra 2022 do februára 2023 zúčastnila na piatich protestoch, v rámci ktorých sa prilepila na cestu alebo dopravné značenie, a tak bránila prejazdu áut. Zároveň sa podieľala na dvoch vandalských útokoch, keď farbou postriekala fasádu ministerstva dopravy, ktoré patrí medzi chránené pamiatky. Dokonca si na to najala aj hasičské auto.



Minulý rok sa v apríli podieľala aj na posprejovaní predajní s luxusným tovarom. Hovorkyňa súdu uviedla, že ženu už predtým pokutovali súdy v Hamburgu a Berlíne. Tieto priestupky sa však v aktuálnom konaní nezohľadňovali.