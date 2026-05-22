Nemecký súd odsúdil troch ľudí za plánovanie zvrhnutia vlády
Trojica sa hlásila ku konšpiračnej ideológii Reichsbürger, ktorá odmieta legitimitu súčasnej spolkovej republiky.
Autor TASR
Mníchov 22. mája (TASR) - Súd v Mníchove v piatok odsúdil troch členov extrémistickej skupiny hlásiacej sa k hnutiu Ríšskych občanov (Reichsbürger), ktorá plánovala vyvolať „okolnosti podobné občianskej vojne“ a zvrhnúť vládu. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Dva roky a tri mesiace si pre členstvo v teroristickej organizácii odpyká 62-ročný Rainer S., 71-ročný Joachim K. a 60-ročný Achim M. boli uznaní za vinných z podpory skupiny a dostali podmienečné tresty na jeden rok a deväť mesiacov, respektíve jeden rok a štyri mesiace.
Trojica sa hlásila ku konšpiračnej ideológii Reichsbürger, ktorá odmieta legitimitu súčasnej spolkovej republiky. Jej prívrženci sa počas covidovej pandémie radikalizovali. Súčasťou ich plánu bolo sabotovať energetickú sieť, vyvolať občianske nepokoje s konečným cieľom nastoliť zriadenie Nemeckej ríše z roku 1871.
Predsedajúci sudca Jochen Boesl označil skupinu za „exotickú“ s tým, že je „viac než otázne“, či jej plán vôbec mal šancu na úspech. Napriek tomu bolo sprisahanie trestným činom.
„Každý sa môže slobodne hnevať, ako sa mu zachce, ale hranica sa prekročí, keď sa plánuje použitie ozbrojeného násilia,“ povedal Boesl pri vynášaní rozsudku.
Skupina bola rozbitá v roku 2022 pri rozsiahlych protiteroristických raziách naprieč Nemeckom. V rôznych spolkových krajinách prokuratúra obžalovala celkovo 27 ľudí.
