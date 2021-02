Nemecký súd poslal do väzenia člena Strany kurdských pracujúcich

Koblenz 26. februára (TASR) - Nemecký súd v piatok odsúdil na dva roky a tri mesiace odňatia slobody člena zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú považujú za teroristickú organizáciu v Turecku, Spojených štátoch a v Európskej únii. Informovala o tom agentúra DPA.



Súd sa postavil na stranu prokurátorov, podľa ktorých bol tento 60-ročný muž od augusta 2015 pod krycím menom Colak na čele oblastnej organizácie strany PPK v meste Mainz.



Úlohou obžalovaného bolo okrem iného organizovať a monitorovať získavanie finančných prostriedkov. PKK mu na to poskytovala finančnú podporu.



Súd vzal pri vynesení rozsudku do úvahy, že obžalovaný nikdy nepoužíval násilie a nezúčastňoval sa na plánovaní ani realizácii teroristických útokov.



Desaťročia trvajúci konflikt medzi PKK a Tureckom už stál život viac ako 40.000 ľudí, pripomína DPA. Po neúspechu mierových rokovaní v roku 2015 a ukončení dvojročného prímeria vláda uviedla, že sa už k rokovaniam so Stranou kurdských pracujúcich nevráti.



Turecko nemeckú vládu obviňuje z toho, že bojovníkom PKK poskytuje útočisko.