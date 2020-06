Nemecký súd poslal do väzenia kyberdžihádistu obvineného z terorizmu

Düsseldorf 12. júna (TASR) - Súd v nemeckom Düsseldorfe poslal v piatok na päť rokov do väzenia 39-ročného muža obvineného zo spáchania teroristických činov vrátane šírenia propagandy pre teroristickú organizáciu Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra DPA.



Súd tiež uznal muža vinného z podporovania islamskej teroristickej skupiny Ahrár aš-Šám a zo sprostredkovania zariadení pre nočné videnie, súprav na čistenie zbraní a prepravy v sanitkách pre islamských bojovníkov počas občianskej vojny v Sýrii.



Muž z Kolína nad Rýnom, ktorý má dvojakú nemecko-tuniskú štátnu príslušnosť, sám seba na sociálnych médiách opísal ako "kyberdžihádistu".



Vyšetrovatelia na jeho počítači objavili video, ktoré malo pomáhať s náborom nových členov pre IS. Video obsahovalo aj záznamy zo zabíjania ľudí.