Nemecký súd potrestal Rusa väzením za pokus podpáliť RIA Novosti

Berlín 22. júla (TASR) - Nemecký súd v pondelok poslal za mreže na viac než päť rokov 56-ročného Rusa za to, že sa predvlani pokúsil podpáliť priestory, kde sa nachádzali novinári ruskej štátnej tlačovej agentúry RIA Novosti. Na základe správy agentúry DPA píše TASR.



Súd muža uznal za vinného z pokusu o vraždu a pokusu o založenie požiaru s možnosťou ujmy na životoch. Do suterénu bytového domu v štvrti Steglitz, kde bývali zamestnanci RIA Novosti, umiestnil improvizované zápalné zariadenie. Z neznámych príčin však zariadenie zlyhalo. Našli ho až po niekoľkých dňoch, zneškodnili ho policajní špecialisti.



Obžalovaný Rus vinu popiera a tvrdí, že sa stal obeťou sprisahania. Už dlhé roky žije v Nemecku a v minulosti sa aktívne zapájal do protestov proti ruskej invázii na Ukrajinu. Počas súdneho procesu zdôraznil, že s ruským prezidentom Vladimirom Putinom chce bojovať "výlučne zákonnými prostriedkami".



Okrem pokusu o založenie požiaru ho potrestali aj za kybernetický podvod, poškodzovanie majetku a krádež elektriny. Rozsudok nie je právoplatný, muž sa voči nemu môže odvolať.