Nemecký súd rozhodol, že protižidovská plastika môže zostať v kostole

Berlín 14. júna (TASR) - Nemecký najvyšší súd v utorok rozhodol, že v rímskokatolíckom kostole vo Wittenbergu môže zostať 700-ročná protižidovská plastika. Potvrdil tak predchádzajúce verdikty súdov nižšej inštancie. TASR správu prevzala z agentúry AP a denníka The Guardian.



Plastika Judensdau je jednou z viac ako 20 podobných výjavov pochádzajúcich zo stredoveku, ktoré v súčasnosti nachádzajú v kostoloch po celom Nemecku a v Európe. Zobrazuje osoby identifikovateľné ako príslušníkov židovského národa, ktorí pijú z vemena ošípanej, a rabína, ktorý dvíha zvieraťu chvost.



Michael Duellmann podal na súd žalobu, v ktorej tvrdil, že predmetná plastika je "hanobením a urážkou Židov", pričom ju navrhol premiestniť do blízkeho Lutherovho múzea.



Po tom, čo súdy v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko žalobu v rokoch 2019 a 2020 zamietli, prípad sa dostal pred nemecký najvyšší súd. Ten však napokon potvrdil verdikt nižších súdov, pričom poukázal na to, že v roku 1988 bol k plastike umiestnený pamätník, ktorý pripomína prenasledovanie a holokaust židov, ako aj popis plastiky v anglickom a nemeckom jazyku.



Predstavený miestnej židovskej náboženskej obce Josef Schuster označil rozhodnutie súdu za pochopiteľné, podľa neho však v popise plastiky chýba jej "jednoznačné odsúdenie". Dodal, že wittenberská farnosť musí prísť na spôsob, ako zaobchádzať s podobnými umeleckými výtvormi namierenými proti Židom.