Nemecký súd usvedčil sýrskeho exagenta v prelomovom procese

Koblenz 24. februára (TASR) - Bývalého agenta sýrskych tajných služieb odsúdili v stredu v Nemecku na štyri a pol roka väzenia za spoluvinu na zločinoch proti ľudskosti týkajúcich sa štátnych prípadov mučenia vládou prezidenta Bašára Asada.



Dotyčný 44-ročný agent bol obvinený zo spolupáchateľstva na zločinoch proti ľudskosti, keď mal na jeseň 2011 pomáhať pri zatýkaní demonštrantov a ich doprave do detenčného strediska v Damasku.



Podľa tlačovej agentúry DPA ide o celosvetovo prvý verdikt svojho druhu.



Odsúdený bol členom sýrskeho Generálneho riaditeľstva pre spravodajské služby (GID) predtým, ako utiekol do Nemecka, kde ho zatkli vo februári 2019.



Podľa sudcov sa tento muž dopustil mučenia a odopierania slobody takmer 30 ľudí po tom, ako v roku 2011 dostal demonštrantov do väznice v Damasku. V tom čase zasahoval sýrsky prezident Asad voči protivládnym povstaniam v prvých fázach sýrskej občianskej vojny.



Ďalší verdikt v tomto prelomovom súdnom procese sa očakáva v apríli a týka sa muža, ktorý bol údajne popredným činiteľom na rovnakom štátnom bezpečnostnom úrade. Obvinený je z mučenia najmenej 4000 ľudí vo väznici v Damasku a čelí obvineniam v 58 bodoch.



Koblenzský proces sa podľa DPA zakladal na zásade univerzálnej jurisdikcie, ktorú zakotvili v nemeckom kódexe trestných činov proti medzinárodnému právu z roku 2002.



Daná legislatíva umožňuje, aby boli závažné trestné činy ako genocída, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti súdené pred vnútroštátnymi súdmi, ak zapojenie medzinárodných súdov práve neprichádza do úvahy. Bašár Asad ako hlava štátu však má imunitu pred takýmito procesmi.



Aktivisti dúfajú, že tieto informácie by mohli byť neskôr použité proti Asadovi - napríklad vtedy, keď už nebude prezidentom, alebo vtedy, keď budú voči nemu vznesené obvinenia zo strany Medzinárodného trestného súdu (ICC) alebo špeciálneho tribunálu OSN.