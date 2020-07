Nemecký súd zamietol vyššie odškodné pozostalým po obetiach havárie

Berlín 1. júla (TASR) - Súd v nemeckom meste Essen zamietol v stredu požiadavku ôsmich pozostalých po obetiach havárie lietadla nízkonákladovej spoločnosti Germanwings z roku 2015 na vyplatenie vyššieho odškodného. Informovala o tom agentúra DPA.



Súd vo verdikte konštatoval, že spoločnosť Lufthansa, pod ktorú Germanwings spadajú, a jej škola pre pilotov so sídlom v USA nenesú zodpovednosť za rozhodnutie o spôsobilosti pilota Andreasa Lubitza riadiť lietadlá. Žalobcovia totiž tvrdili, že Lufthansa a jej škola mu umožnili absolvovať výcvik aj napriek dôkazom o jeho duševnej chorobe. Zdravotný dohľad nad pilotmi vo výcviku podľa súdu nie je úlohou leteckej spoločnosti, ale štátu.



Airbus A320 spoločnosti Germanwings smeroval 24. marca 2015 zo španielskeho mesta Barcelona do nemeckého Düsseldorfu. Na jeho palube bolo 144 cestujúcich a šesť členov posádky. Nikto z ľudí na palube náraz lietadla do horského masívu na juhu francúzskych Álp neprežil. Obete pochádzali zo 17 krajín, najviac ich bolo z Nemecka a Španielska.



Francúzski vyšetrovatelia dospeli k záveru, že haváriu lietadla zámerne spôsobil duševne chorý druhý pilot, 27-ročný Andreas Lubitz, s cieľom spáchať samovraždu. Lubitz, ktorý mal v minulosti vážne psychické problémy, sa sám zamkol v pilotnej kabíne a lietadlo následne naviedol do horského masívu.