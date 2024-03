Nemecký súd zamietol žiadosť Deutsche Bahn o zastavenie štrajku

Berlín 12. marca (TASR) - Nemeckému železničnému dopravcovi Deutsche Bahn (DB) sa nepodarilo súdnou cestou zastaviť plánovaný štrajk rušňovodičov. Frankfurtský súd v pondelok zamietol žiadosť spoločnosti o dočasný súdny príkaz, ktorý by výzvu odborov na štrajk zablokoval. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Štrajk nie je neprimeraný okolnostiam, rozhodla sudkyňa Stephanie Lenzová. Železničná spoločnosť sa môže proti rozhodnutiu odvolať na krajinský pracovný súd v Hesensku. DB už oznámila, že tak urobí, pretože štrajk považuje za oznámený príliš neskoro a s "nezákonnými" požiadavkami.



Odborový zväz rušňovodičov GDL začal štrajk v nákladnej doprave v pondelok o 17.00 h. V osobnej doprave sa má protestná akcia začať v utorok skoro ráno, zastavenie práce potrvá do stredy 2.00 h.



Hlavným bodom sporu so štátnym železničným dopravcom Deutsche Bahn, ktorý trvá už mesiace, je požiadavka GDL na skrátenie pracovného času z 38 na 35 hodín týždenne bez zníženia mzdy.



Počas niekoľkotýždňových rokovaní navrhli mediátori sporu skrátenie z 38 na 36 hodín do roku 2028. Ich plán však odbory dostatočne neuspokojil a žiadali predloženie nového návrhu do nedele večera, čím podmieňovali svoj návrat k rokovaniam. DB však namiesto toho odborom ponúkla len obnovenie rokovaní s tým, že konkrétne riešenia sa prediskutujú až za rokovacím stolom.