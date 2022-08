Nemecký testovací autonómny elektromobil mal nehodu, zahynula 1 osoba

Berlín 16. augusta (TASR) - Nemecká polícia vyšetruje dopravnú nehodu testovacieho autonómneho vozidla, pri ktorej zahynula jedna osoba a deväť ďalších utrpelo zrazenia. Nateraz nie je jasné, či autonómne vozidlo s päťčlennou posádkou riadil v čase nehody počítač alebo 43-ročný vodič. Informuje o tom TASR na základe utorkovej správy agentúry DPA.



Autonómny elektromobil v pondelok zo zatiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru v zákrute pri obci Römerstein neďaleko Stuttgartu a narazil do protiidúceho auta. Následkom tejto kolízie sa protiidúce auto čelne zrazilo s tretím vozidlom. Autonómne auto potom narazilo do ďalšieho auta, ktorého vodič v dôsledku zrážky utrpel smrteľné zranenia.



Nehoda si vyžiadala rozsiahly zásah záchranných zložiek – na miesto vyslali štyri vrtuľníky, desať sanitiek a 80 hasičov s 15 vozidlami.