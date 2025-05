Nemecký tínedžer šokoval svet - pristál pri múroch Kremľa

Helsinki/Moskva/Bratislava 27. mája (TASR) - Bolo to nevídané dobrodružstvo amatérskeho letca, ktorý preletel ponad „železnú oponu“ a pristál v samom srdci sovietskej krajiny pri múroch Kremľa. V kokpite ľahkého lietadla sedel amatérsky pilot Mathias Rust, ktorý týmto letom pred 38 rokmi poukázal na slabosť ´nepreniknuteľnej´ protivzdušnej obrany ZSSR a odhalil, že zďaleka nie je taká skalopevná, ako sa tvrdilo.



Dobrodružná cesta 18-ročného pilota Mathiasa Rusta sa na prenajatom lietadle Cessna 172B Skyhawk začala vlastne v polovici mája roku 1987, ale jej ´zlatý klinec´ prišiel koncom mesiaca. Dovtedy strávil dva týždne leteckým výletom po severnej Európe.



Deň „D“ nadišiel 28. mája 1987, keď krátko popoludní vzlietol z letiska Malmi neďaleko Helsínk. Riadeniu letovej prevádzky oznámil, že letí do Štokholmu avšak niekoľko minút po štarte zamieril na východ a začal šokujúci opačným smerom. Ohnivká reťaze omylov a chýb, dezinterpretácií i dezinformácií sa začali odvíjať.



Let totiž sprevádzal celý rad pochybení a zlyhaní sovietskych bezpečnostných zložiek. Napríklad jeden z veliacich dôstojníkov vyhodnotil situáciu tak, že „identifikovaným objektom“ bol hustý kŕdeľ vtákov, ktorý sa neskôr rozptýlil a z obrazoviek radarov zmizol. Dodnes zostáva záhadou, kto vydal rozkaz, aby bol vypnutý automatizovaný systém riadenia protivzdušnej obrany nad najkontrolovanejším vzdušným priestorom krajiny - nad Moskovským obvodom protivzdušnej obrany. Rust dokonca omylom získal aj dočasnú registráciu vo vzdušnom priestore Sovietskeho zväzu. To všetko mu umožnilo, aby vo štvrtok podvečer 28. mája 1987 pristál v centre Moskvy pri múre Kremľa.



Stovky Moskovčanov i návštevníkov ruskej metropoly s údivom na tvári vzápätí obklopili lietadlo, z ktorého neďaleko ikonického Chrámu Vasilija Blaženého vystúpil útly mládenec v okuliaroch a v červenej kombinéze z ďalekého západonemeckého mestečka Wedel, ležiacom neďaleko Hamburgu. Ešte pred tým, ako ho zadržali, stačil rozdať niekoľko autogramov.



Tento let nezostal bez odozvy - sovietska armádna špička sa otriasla v základoch. Prvou obeťou sa stal minister obrany Sergej Sokolov, ktorý prišiel o svoj post. Začiatkom júna ho nasledoval veliteľ protivzdušnej obrany Alexander Koldunov a postupne bolo odvolaných, resp. rezignovalo viac ako tristo vyšších dôstojníkov. „Po Rustovom lete došlo v sovietskej armáde k radikálnym zmenám, porovnateľným so Stalinovou čistkou ozbrojených síl v roku 1937,“ vyhlásil William Odom, ktorý v rokoch 1985 - 1988 šéfoval americkej Národnej bezpečnostnej agentúre (NSA).



Súd s amatérskym leteckým nadšencom sa začal 2. septembra 1987 za nebývalého záujmu médií. Nečudo, pristátie malého lietadla v centre Moskvy bola senzácia ako hrom. Mathiasa Rusta obžalovali z nezákonného prekročenia hraníc, porušenia leteckých predpisov a z chuligánstva. Na jednu z otázo "Prečo letel do Moskvy", odpovedal, že sa chcel stretnúť s Michailom Gorbačovom. S odstupom dvoch desiatok rokov od svojho letu vyhlásil, že týmto činom chcel vytvoriť pomyselný most medzi Východom a Západom.



Po bleskovom súdnom procese, ktorý trval tri dni, ho odsúdili na štyri roky v trestnej kolónii. Tam ale neputoval a po 432 dňoch ho 3. augusta 1988 prepustili z moskovskej väznice Lefortovo. V ten istý večer odletel Mathias Rust z Moskvy do Frankfurtu nad Mohanom, už nie ako pilot, ale ako pasažier v lietadle spoločnosti Lufthansa.