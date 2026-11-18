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Nemecký ústavný súd zamietol sťažnosť BSW, prepočítanie hlasov nebude
BSW vo voľbách získala 4,981 percenta hlasov, čím tesne zostala pod päťpercentnou hranicou potrebnou na vstup do Spolkového snemu.
Autor TASR
Karlsruhe 18. novembra (TASR) — Nemecký ústavný súd v stredu definitívne zamietol sťažnosť ľavicovej strany Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW), ktorá žiadala prepočítanie hlasov odovzdaných vo voľbách konaných vo februári 2025. Označil ju za neprípustnú, čo znamená, že voľby sa nebudú opakovať ani hlasy znovu sčítavať. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.
BSW vo voľbách získala 4,981 percenta hlasov, čím tesne zostala pod päťpercentnou hranicou potrebnou na vstup do Spolkového snemu. Od tohto cieľa stranu delilo 9529 hlasov.
Aliancia tvrdila, že hlasy pre BSW boli nadpriemerne často neprávom vyhodnotené ako neplatné. Okrem toho sa podľa jej vyjadrení hlasy pri sčítavaní často pripisovali iným stranám, najčastejšie subjektu Bündnis Deutschland (Aliancia Nemecko). Dôvodom podľa BSW mala byť podobnosť názvov a ich bezprostredná blízkosť na hlasovacom lístku. Dokazovať to mali „anomálie“ vo výsledkoch v mnohých volebných okrskoch.
Súd však konštatoval, že strana dostatočne nekonkretizovala, aké chyby sa podľa nej pri voľbách vyskytli. Samotné naznačovanie možných pochybení alebo nepodložené domnienky podľa sudcov na prijatie sťažnosti nestačia.
Súd taktiež neuznal argument o riziku zámeny so stranou Bündnis Deutschland. Aliancia Sahry Wagenknechtovej bola na hlasovacom lístku uvedená skratkou BSW aj celým názvom, zatiaľ čo Bündnis Deutschland celým názvom veľkými písmenami. Spoločné slovo Bündnis v názvoch oboch strán podľa súdu na zámenu nestačí.
Až neskôr sťažovatelia predložili vyhlásenia voličov, ktorí tvrdili, že hlasovali za BSW vo volebných obvodoch, kde strana podľa oficiálnych výsledkov nezískala žiadne hlasy. Celkovo ide o 146 hlasov, čo je príliš málo na to, aby bol prekročený päťpercentný prah. Súd toto podanie považoval za príliš neskoré.
BSW v Sasku rozhodnutie ústavného súdu kritizovala. Podľa jej predsedov Ronnyho Kupkeho a Jörga Scheibeho trvalo poškodí dôveru v štát.
Pred vynesením verdiktu Wagenknechtová pre agentúru DPA uviedla, že podľa jej názoru všetko nasvedčuje tomu, že Friedrich Merz sa stal kancelárom „neprávom“. Dodala, že bez prístupu k volebným lístkom nemožno predložiť ďalšie dôkazy o chybách v sčítaní hlasov. Spolkový snem (Bundestag) zamietol sťažnosť v decembri 2025, vo februári 2026 sa BSW odvolala na Spolkový ústavný súd.
Ústavný súd môže nariadiť opakovanie volieb, ak zistí závažné pochybenia, ktoré mohli ovplyvniť rozdelenie mandátov. Celoštátne voľby sa v Nemecku čiastočne zopakovali dosiaľ len raz – vo februári 2024 sa tak stalo v niektorých obvodoch v Berlíne, kde zistili pochybenia pri hlasovaní v roku 2021.
BSW vo voľbách získala 4,981 percenta hlasov, čím tesne zostala pod päťpercentnou hranicou potrebnou na vstup do Spolkového snemu. Od tohto cieľa stranu delilo 9529 hlasov.
Aliancia tvrdila, že hlasy pre BSW boli nadpriemerne často neprávom vyhodnotené ako neplatné. Okrem toho sa podľa jej vyjadrení hlasy pri sčítavaní často pripisovali iným stranám, najčastejšie subjektu Bündnis Deutschland (Aliancia Nemecko). Dôvodom podľa BSW mala byť podobnosť názvov a ich bezprostredná blízkosť na hlasovacom lístku. Dokazovať to mali „anomálie“ vo výsledkoch v mnohých volebných okrskoch.
Súd však konštatoval, že strana dostatočne nekonkretizovala, aké chyby sa podľa nej pri voľbách vyskytli. Samotné naznačovanie možných pochybení alebo nepodložené domnienky podľa sudcov na prijatie sťažnosti nestačia.
Súd taktiež neuznal argument o riziku zámeny so stranou Bündnis Deutschland. Aliancia Sahry Wagenknechtovej bola na hlasovacom lístku uvedená skratkou BSW aj celým názvom, zatiaľ čo Bündnis Deutschland celým názvom veľkými písmenami. Spoločné slovo Bündnis v názvoch oboch strán podľa súdu na zámenu nestačí.
Až neskôr sťažovatelia predložili vyhlásenia voličov, ktorí tvrdili, že hlasovali za BSW vo volebných obvodoch, kde strana podľa oficiálnych výsledkov nezískala žiadne hlasy. Celkovo ide o 146 hlasov, čo je príliš málo na to, aby bol prekročený päťpercentný prah. Súd toto podanie považoval za príliš neskoré.
BSW v Sasku rozhodnutie ústavného súdu kritizovala. Podľa jej predsedov Ronnyho Kupkeho a Jörga Scheibeho trvalo poškodí dôveru v štát.
Pred vynesením verdiktu Wagenknechtová pre agentúru DPA uviedla, že podľa jej názoru všetko nasvedčuje tomu, že Friedrich Merz sa stal kancelárom „neprávom“. Dodala, že bez prístupu k volebným lístkom nemožno predložiť ďalšie dôkazy o chybách v sčítaní hlasov. Spolkový snem (Bundestag) zamietol sťažnosť v decembri 2025, vo februári 2026 sa BSW odvolala na Spolkový ústavný súd.
Ústavný súd môže nariadiť opakovanie volieb, ak zistí závažné pochybenia, ktoré mohli ovplyvniť rozdelenie mandátov. Celoštátne voľby sa v Nemecku čiastočne zopakovali dosiaľ len raz – vo februári 2024 sa tak stalo v niektorých obvodoch v Berlíne, kde zistili pochybenia pri hlasovaní v roku 2021.