Nemecký ústavný súd zamietol sťažnosť na výsledky volieb

Karlsruhe 3. júna (TASR) - Nemecký ústavný súd zamietol v utorok sťažnosť populistickej Aliancie Sahry Wagenknechtovej (BSW) voči výsledkom februárových parlamentných volieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



BSW získala v týchto voľbách 4,981 percenta hlasov a iba tesne tak neprekonala päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do Spolkového snemu (Bundestag). Chýbalo jej na to 9529 hlasov.



Strana sa proti výsledkom ohradila a žiadala o prepočítanie hlasov. Následne tvrdila, že jej bolo odopreté právo na tzv. rovnakú šancu, a to jednak zamietnutím žiadosti o prepočítanie, ako aj horším umiestnením na hlasovacích lístkoch. Tvrdila tiež, že až 32.000 hlasov, ktoré mala údajne dostať, buď vôbec nebolo započítaných, alebo boli nesprávne pridelené.



Spolkový ústavný súd so sídlom v Karlsruhe však označil jej námietky za neprípustné. „Sťažovateľ dostatočne nepodložil potenciálne porušenie svojho práva na rovnosť šancí,“ uvádza sa v súdnom rozhodnutí.



Ak by bola BSW s námietkami na súde úspešná, mohlo to mať nepríjemné dôsledky pre nemeckú politiku. Nová vládna koalícia Kresťanskodemokratickej únie (CDU), Kresťanskosociálnej únie (CSU) a sociálnych demokratov (SPD) by totiž už nemala v Bundestagu potrebnú väčšinu, ak by sa doň dostala aj BSW.



Sara Wagenknechtová odštartovala svoju politickú kariéru ako členka komunistickej vládnucej strany SED v bývalom východnom Nemecku. Neskôr sa stala významnou postavou strany Ľavica (Die Linke), s ktorou sa rozišla pre protiimigračné názory a vlani založila BSW. Ľavica získala vo februárových voľbách 8,8 percenta.