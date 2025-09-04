< sekcia Zahraničie
Nemecký veľvyslanec Jäger bude šéfom Spolkovej spravodajskej služby
V rokoch 2021 – 2023 bol veľvyslancom v Iraku, od júla 2023 pôsobí v Kyjeve.
Autor TASR
Berlín 4. septembra (TASR) — Súčasný nemecký veľvyslanec na Ukrajine Martin Jäger sa 15. septembra stane novým riaditeľom civilnej rozviedky – Spolkovej spravodajskej služby (BND). Jej terajší šéf Bruno Kahl, ktorý je vo funkcii od júla 2016, sa presunie na post nemeckého veľvyslanca vo Vatikáne. Oznámila to vo štvrtok spolková vláda, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
Jäger pôsobil väčšinu svojej kariéry ako diplomat a štátny zamestnanec. Okrem iného bol hovorcom bývalého ministra zahraničných vecí Franka-Waltera Steinmeiera a niekoľko rokov pracoval v úrade spolkového kancelára. V roku 2008 dočasne prešiel do súkromného sektora a stal sa vedúcim oddelenia vonkajších vzťahov automobilky Daimler.
V roku 2013 sa vrátil do diplomatických služieb ako veľvyslanec v Afganistane. Následne pôsobil ako hovorca spolkového ministerstva financií, ktorému v tom čase šéfoval Wolfgang Schäuble.
V rokoch 2016 - 2018 bol Jäger štátnym tajomníkom ministerstva vnútra v Bádensku-Württembersku. Následne sa stal štátnym tajomníkom spolkového ministerstva pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. V rokoch 2021 – 2023 bol veľvyslancom v Iraku, od júla 2023 pôsobí v Kyjeve.
Šéf úradu nemeckého kancelára Thorsten Frei uviedol, že 60-ročný Jäger je „ideálne vybavený“ na úspešné vykonávanie funkcie riaditeľa BND, pretože má dlhoročné skúsenosti z krízových krajín.
Poslaním BND je podľa jej štatútu zhromažďovať a vyhodnocovať informácie zahraničnopolitického a bezpečnostného významu a sprístupňovať ich spolkovej vláde vo forme správ a analýz.
Nemecko od začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu v roku 2022 zaznamenalo nárast prípadov špionáže a sabotáže pripisovaných Moskve. Súčasný šéf BND Bruno Kahl vo verejnom vystúpení v nemeckom parlamente vlani v októbri Kahl povedal, že „ruské ozbrojené sily budú pravdepodobne schopné zaútočiť na NATO najneskôr do konca tohto desaťročia“.
