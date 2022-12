Nemecký veľvyslanec v Londýne očakáva novú vlnu utečencov z Ukrajiny

Londýn 4. decembra (TASR) - Nemecký veľvyslanec v Spojenom kráľovstve Miguel Berger upozornil, že pre pokračujúce ruské útoky na ukrajinskú energetickú sieť môže v nasledujúcich týždňoch množstvo utečencov z Ukrajiny hľadať útočisko v Nemecku. Berger to uviedol v nedeľu v rozhovore pre britskú spravodajskú stanicu Sky News. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



Ruský prezident Vladimir Putin pokračuje v terorizovaní ukrajinských civilistov, povedal Berger. "Veľmi nás to znepokojuje, pretože tieto útoky na energetickú infraštruktúru znamenajú, že v mrazoch môže byť veľa ľudí nútených opustiť Ukrajinu. Takže v najbližších týždňoch očakávame ďalšiu vlnu utečencov," dodal.



Veľvyslanec v rozhovore tiež uviedol, že nevidí dôvod na optimizmus, pokiaľ ide o ukončenie vojny na Ukrajine diplomatickou cestou.



Podľa nemeckého ministerstva vnútra prišlo do Nemecka od 24. februára, teda od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu k 30. novembru celkovo 1.033.931 ľudí z Ukrajiny. Nemecký migračný úrad zaznamenal v súvislosti s vojnou na Ukrajine približne 181.600 žiadostí o azyl.