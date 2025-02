Nemecký vládny program podporujúci návrat do Sýrie využilo len 40 ľudí

Berlín 28. februára (TASR) - Dovedna len 40 Sýrčanov využilo od zhruba polovice januára do polovice februára nový program nemeckej vlády na podporu dobrovoľných návratov do vlasti. Oznámilo to v piatok nemecké ministerstvo vnútra, píše TASR podľa agentúry DPA



Sýria bola 13. januára - v nadväznosti na decembrové zvrhnutie tamojšieho režimu Bašára Asada - znovu zaradená do programu nemeckej vlády zameraného na podporu migrantov, ktorí sa chcú vrátiť do svojej vlasti či prípadne migrovať do inej krajiny.



Program vedie Spolkový úrad pre migráciu a utečencov (BAMF). Sýrčanom poskytuje na návrat jednorazový finančný príspevok v hodnote 1000 eur pre jednotlivca alebo 4000 eur pre rodinu.



Do 16. februára takúto možnosť využilo 40 Sýrčanov, povedal v piatok DPA hovorca ministerstva vnútra.



Samostatné programy takejto pomoci poskytujú už dlhšie aj jednotlivé spolkové štáty, ktoré môžu BAMF spätne - po repatriácii takýchto osôb - požiadať o čiastočné preplatenie príspevkov.



Prostredníctvom takýchto programov využilo podľa údajov ministerstva vnútra ponuku na pomoc pri dobrovoľnom návrate do Sýrie v roku 2024 celkovo 85 Sýrčanov a v aktuálnom roku dosiaľ osem dalších. Celkovo tak nemecké úrady vrátane nového vládneho programu za tento čas financovali 133 takýchto návratov.



Hovorca rezortu vnútra však podotkol, že tento počet zahŕňa vyložene len prípady, v ktorých bola úradu BAMF predložená žiadosť o preplatenie nákladov na cestu, a nepredstavuje tak celkový počet dobrovoľných odchodov Sýrčanov z Nemecka.



Podľa ministerstva žije v súčasnosti v Nemecku približne 975.000 Sýrčanov. Väčšina z nich bola zo svojej vlasti nútená utiecť počas občianskej vojny, ktorá tam vypukla v roku 2011.



Dlhoročný sýrsky prezident Bašár Asad bol z postu zvrhnutý začiatkom decembra 2024 počas bleskovej ofenzívy islamistických povstaleckých jednotiek vedených zoskupením Organizácia pre oslobodenie Levanty (HTS). Dočasnou hlavou štátu sa po ňom stal vodca povstalcov Ahmad Šara, známy aj pod svojím bojovým menom abú Muhammad Džawlání.