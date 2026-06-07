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Nemecký wingsuit pilot zahynul pri nehode vo Švajčiarsku

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Vo štvrtok pri pokuse o wingsuitový let vo Švajčiarsku havaroval a zahynul 29-ročný muž.

Autor TASR
Ženeva 7. júna (TASR) - Nemecký wingsuit letec zahynul pri skoku vo švajčiarskych Alpách, uviedol pre agentúru DPA policajný hovorca, píše TASR.

Štyridsaťsedemročný muž z Brandenburska absolvoval v piatok krátko po 17.00 h miestneho času zoskok vo výške približne 2080 metrov spolu s ďalším Nemcom neďaleko obce Vättis na východe Švajčiarska.

Polícia v kantóne St. Gallen uviedla, že muž odštartoval ako prvý a jeho telo následne našla letecká záchranná služba. Prípadom sa teraz zaoberá prokuratúra, ktorá vyšetruje okolnosti nehody.

Wingsuitové kombinézy majú medzi trupom, rukami a nohami látku, ktorá nahrádza funkciu krídel a umožňuje prechod z voľného pádu do horizontálneho letu. Lietanie v takýchto odevoch sa považuje za nebezpečný extrémny šport.

Vo štvrtok pri pokuse o wingsuitový let vo Švajčiarsku havaroval a zahynul 29-ročný muž.
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