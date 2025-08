Nemecký železničný operátor informoval o treťom požiari na trati

Berlín 3. augusta (TASR) - Nemecká železničná spoločnosť Deutsche Bahn v sobotu oznámila, že na železnici došlo k tretiemu úmyselne založenému požiaru v priebehu dvoch dní. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Prvé dva požiare, pri ktorých boli zapálené železničné káble a ktoré spôsobili zrušenie stoviek vlakových spojov, sa odohrali v západnom Nemecku. Tretí požiar bol síce medializovaný v sobotu, ale odohral sa ešte v piatok, a to v Hohenmölsene vo východnom Nemecku, doplnila spoločnosť Deutsche Bahn. Podľa nej aj v tomto prípade šlo o zrejme úmyselný trestný čin. Trať, kde vypukol najnovší požiar, používali nákladné vlaky - najmä na prepravu uhlia.



Spoločnosť Deutsche Bahn potvrdila, že opravila trať medzi mestami Düsseldorf a Duisburg, kde boli hlásené dva predchádzajúce podpaľačské útoky, a to vo štvrtok a piatok, pričom na miestach vzdialených od seba asi kilometer.



Prvý požiar, ktorý vypukol vo štvrtok na križovatke výhybiek neďaleko Düsseldorfu, narušil prevádzku na jednej z najrušnejších železničných tratí v Nemecku spájajúcej priemyselný región Porúrie so severnou Európou a Švajčiarskom. Spoločnosť Deutsche Bahn uviedla, že „niekoľko stoviek“ vlakových spojov muselo byť zrušených alebo odklonených. Táto situácia sa dotkla desaťtisícov cestujúcich.



K útokom na tratiach v západnom Nemecku sa medzičasom listom prihlásila Skupina Komando Angry Birds. Uviedla, že sabotáž na železnici vykonala preto, že mnohé veci by fungovali oveľa lepšie bez priemyselného systému. Polícia pravosť uvedeného listu preveruje.



Minister vnútra západonemeckej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko Herbert Reul ešte v piatok priblížil, že v tejto oblasti ide o dobre známu „ľavicovo extrémistickú“ skupinu, ktorá v ostatných rokoch v Düsseldorfe a okolí vykonala viacero tzv. sabotážnych aktivít.