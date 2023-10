Németh: Maďarsko ratifikuje vstup Švédska do NATO ešte pred Tureckom

Budapešť 6. októbra (TASR) - Ratifikácia vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie prebehne v maďarskom parlamente ešte pred ratifikáciou v tureckom zákonodarnom zbore. Uviedol to v piatok v rozhovore pre maďarskú webovú stránku Slobodná Európa Zsolt Németh, predseda zahraničného výboru parlamentu z vládnej strany Fidesz. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



"Maďarsko podporuje členstvo Švédska v NATO. Vláda to potvrdila aj na ostatných dvoch summitoch Aliancie. Odteraz je už len technickou otázkou, kedy dôjde k ratifikácii. Jedno je isté: nebude to závisieť od Maďarska. S Tureckom neustále rokujeme a koordinujeme svoje kroky a udržiavame s ním dobré vzťahy," zdôraznil Németh. Podľa neho vstup Švédov do NATO nebude závisieť od Maďarska.



Za absolútne nezanedbateľný aspekt celej otázky považuje, akými spojencami budú Maďarsko a Švédsko v rámci NATO. "Chceme, aby sa medzi nami vytvoril dobrý vzťah, ktorý však má podmienky," dodal Németh. Poznamenal, že bez švédskeho filmu, ktorý kritizuje maďarskú demokraciu, by boli spojenecké vzťahy omnoho lepšie.



Maďarský parlament nezaradil hlasovanie o vstupe Švédska do NATO ani do programu dvojdňovej schôdze na budúci týždeň. Upozornil na to v stredu server hvg.hu.



Server podotýka, že vláda premiéra Viktora Orbána od leta minulého roka oficiálne podporuje vstup Švédska. Príslušný návrh zákona predložil kabinet pred 15 mesiacmi, no poslanecká skupina vládnej strany Fidesz sa proti jeho schváleniu stavia čoraz radikálnejšie.



Orbán v parlamente 25. septembra vyhlásil, že neexistujú žiadne naliehavé okolnosti, ktoré by nútili Maďarsko ratifikovať vstup Švédska do Aliancie.



Vstup Švédska do NATO neschválili iba Turecko a Maďarsko. V septembri o tom hovorili aj poslanci parlamentných frakcií vládnych strán Fidesz-KDNP na výjazdovom zasadnutí v Ostrihome. Prítomní poslanci si na ňom pozreli aj švédsky dokumentárny film z roku 2019, ktorý spochybňuje demokraciu v Maďarsku.







