Németh v Rumunsku: Fidesz nie je extrémistický ani proruský

Budapešť/Baile Tušnad 23. júla (TASR) - Vláda Fideszu nie je protieurópska, protiukrajinská, proruská a ani extrémistická. Vyhlásil to v stredu na otvorení 34. letnej univerzity Maďarov v rumunskom Baile Tušnade predseda zahraničného výboru maďarského parlamentu Zsolt Németh. S odvolaním sa na server nepszava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa jeho slov vládna strana Fidesz je len iným spôsobom proeurópska; usiluje sa o dobré susedské vzťahy so všetkými národmi, avšak netoleruje podkopávanie práv maďarských menšín.



Németh dodal, že členovia Fideszu vnímajú svoju stranu ako suverénnu, demokratickú a vlasteneckú, pričom osobitne zdôraznil slovo demokratickú. Podľa jeho názoru sa od roku 1989 na tom nič nezmenilo. „Byť suverénny však znamená aj to, že sa musí zabrániť neoprávneným vonkajším zásahom, či už ide o pokusy z Východu alebo Západu,“ podčiarkol predseda parlamentného výboru.



Vyvrcholením letnej univerzity a študentského tábora, kde sa politicky diskutuje o cezhraničnej spolupráci a verejných spoločenských výzvach s dôrazom na rumunsko-maďarský dialóg, bude v sobotu prejav maďarského premiéra Viktora Orbána. Podujatie potrvá do nedele.