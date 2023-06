Nemku, ktorá si v Iraku držala jezídku ako otrokyňu, odsúdili

Berlín 21. júna (TASR) - Nemka, ktorá počas svojho pôsobenia v skupine Islamský štát (IS) v Iraku a Sýrii držala jezídsku ženu ako otrokyňu, bola v stredu v Nemecku odsúdená na deväť rokov a tri mesiace väzenia, informovala agentúra AP.



Krajinský súd v meste Koblenz na západe Nemecka usvedčil túto 37-ročnú ženu zo zločinov proti ľudskosti, členstva v zahraničnej teroristickej organizácii a zo spoluúčasti na genocíde, informovala nemecká tlačová agentúra DPA.



Súd konštatoval, že obžalovaná Nadine K. tri roky zneužívala mladú jezídsku ženu ako domácu otrokyňu.



Mladú jezídku si domov priviedol Nemkin manžel, ktorý túto otrokyňu aj často znásilňoval. Obžalovaná tieto útoky umožnila a nijako proti nim nezasiahla.



Prokuratúra uviedla, že obžalovaná v roku 2014 odcestovala so svojím manželom do Sýrie a pridala sa k IS. V roku 2015 sa manželia presťahovali do irackého mesta Mósul, kde si mladú jezídku držali ako otrokyňu.



Obžalovaná bola zatknutá v marci 2022 po tom, ako sa vrátila do Nemecka z tábora na severovýchode Sýrie, kde boli zadržiavaní podozriví členovia IS.



Vo vyhlásení, ktoré na súdnom pojednávaní prečítal jej obhajca, žena poprela, že by jezídku k niečomu nútila. Uviedla, že s manželom sa často hádali kvôli jej prítomnosti. Dodala, že sa hanbí za to, že pre ňu neurobila viac.



Jezídka, ktorá vo februári vypovedala na súde, v reakcii na verdikt vyjadrila nádej, že jej príklad budú nasledovať aj iní zneužívaní a že všetci, ktorí spáchali podobné zločiny, budú postavení pred súd.



AP dodala, že tento súdny proces je ďalší z viacerých súdnych procesov, ktoré sa vedú v Nemecku a týkajú sa žien, čo vycestovali do regiónov kontrolovaných skupinou IS v Sýrii a Iraku.



Jezídi sú etnicko-náboženská menšina, ktorej príslušníci vyznávajú staroveké náboženstvo s prvkami zoroastrizmu, islamu, hinduizmu, kresťanstva, judaizmu či šamanstva.