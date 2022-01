Nemocnica odmietla transplantáciu srdca nezaočkovanému pacientovi

Tracey Fergusová, matka D.J. Fergusona, odpovedá na otázky počas rozhovoru s americkou agentúrou Associated Press vo svojom dome v Mendone v stredu 26. januára 2022. Foto: TASR/AP

Boston 27. januára (TASR) - Nemocnica v americkom meste Boston odmietla urobiť transplantáciu srdca pacientovi, ktorý nebol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19. V stredu o tom informovali americké televízie, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP.Hovorkyňa bostonskej nemocnice Brigham and Women's Hospital vo vyhlásení pre AFP potvrdila, že od prijímateľov transplantovaných orgánovočkovanie proti koronavírusu.Pacientov otec David Ferguson vystúpil v spravodajských televíziách CNN a ABC a porozprával o tejto rodinnej situácii. Uviedol, že jeho 31-ročný syn čakal na transplantáciu srdca a bol už pritomTento pacient, ktorý bol s transplantáciou v bostonskej nemocnici na rade, odmietol vakcínu proti covidu.povedal Ferguson pre ABC.dodal otec.Nemocnica Brigham and Women's Hospital, uvádza sa v jej vyhlásení.Nemocnica takisto požaduje, píše sa ešte vo vyhlásení.Odborník na lekársku etiku na Newyorskej univerzite Arthur Caplan pre televíziu CBS povedal:Práve preto, uviedla nemocnica, kde Fergusonovho syna stále liečia.Otec vyhlásil, že rešpektuje voľbu syna a plánuje ho dať preložiť do inej nemocnice.povedal k synovmu zdravotnému stavu.Spojené štáty, kde je úplne zaočkovaných iba 62 percent obyvateľstva – čiastočne aj v dôsledku hlbokých rozdielov v názoroch na vakcíny – zaznamenali takmer 60 miliónov prípadov nákazy koronavírusom a 872.000 úmrtí.