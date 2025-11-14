< sekcia Zahraničie
Nemocnica oznámila, že od Izraela prijala 15 tiel Palestínčanov
Podľa dohody o prímerí mal Izrael odovzdať telá 15 Palestínčanov za každé prijaté telo izraelského rukojemníka.
Gaza 14. novembra (TASR) - Nemocnica Násir na juhu mesta Chán Júnis v Pásme Gazy oznámila, že v piatok prijala telá 15 Palestínčanov v rámci dohody o prímerí medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP
Nemocnica uviedla vo vyhlásení, že „15 tiel palestínskych mučeníkov dorazilo do zdravotníckeho komplexu Násir v trinástej skupine odovzdaných tiel, čím sa celkový počet prijatých zvýšil na 330.“
Podľa dohody o prímerí mal Izrael odovzdať telá 15 Palestínčanov za každé prijaté telo izraelského rukojemníka. Armáda v noci potvrdila, že militanti vrátili pozostatky izraelského rukojemníka Menya Godarda, ktorý zahynul vo veku 73 rokov v deň útokov Hamasu na Izrael 7. októbra 2023.
Od začiatku prímeria 10. októbra odovzdal Hamas 20 živých rukojemníkov a 25 tiel zajatcov z celkového počtu 28. Izrael za to prepustil takmer 2000 palestínskych väzňov a odovzdal telá stoviek mŕtvych Palestínčanov. Izrael obvinil hnutie, že zdržiava vrátenie tiel mŕtvych rukojemníkov, zatiaľ čo Hamas tvrdí, že proces je pomalý, pretože mnohí sú po dvoch rokoch vojny pochovaní pod troskami v Pásme Gazy.
