Nemocnica vo Versailles sa stala terčom kyberútoku

Versailles 5. decembra (TASR) - Nemocničný komplex neďaleko Versailles pri francúzskej metropole Paríž musel zrušiť plánované operácie po tom, čo sa v priebehu víkendu stal terčom kybernetického útoku, oznámilo francúzske ministerstvo zdravotníctva. TASR správu prevzala v pondelok z agentúry AFP.



Zdravotnícke centrum vo Versailles, ktoré pozostáva z nemocníc André-Mignot a Richaud a domova dôchodcov Despagne, postihol hackerský útok, uviedlo vedenie zariadenia.



Francúzska Regionálna zdravotnícka agentúra (ARS) uviedla, že v nemocnici André-Mignot zrušili operácie, robia však všetko pre to, aby udržali v chode ambulantné služby.



Od soboty večera museli v súvislosti s útokom previezť na iné oddelenia šiestich pacientov - troch z jednotky intenzívnej starostlivosti a troch z novorodeneckého oddelenia, spresnil francúzsky minister zdravotníctva Francois Braun, ktorý v nedeľu nemocnicu navštívil. Ako dodal, pravdepodobne bude sa budú prevážať ešte ďalší pacienti. Kybernetický útok podľa neho viedol k "totálnej reorganizácii nemocnice".



Kým prístroje na jednotke intenzívnej starostlivosti naďalej fungujú, na sledovanie monitorov treba viac personálu, keďže momentálne ich nemožno zapojiť do systému, dodal Braun.



Parížska prokuratúra začala predbežné vyšetrovanie pre podozrenie z pokusu o vydieranie a preniknutie do štátneho digitálneho systému. Oficiálnu sťažnosť podala aj samotná nemocnica, píše AFP.



Už niekoľko mesiacov sú nemocnice a zdravotnícke systémy vo Francúzsku terčom takýchto kybernetických útokov. Podľa Brauna sa väčšine takýchto pokusov podarí zabrániť.



V auguste sa terčom kyberútoku stala nemocnica Corbeil-Essonnes na predmestí Paríža, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť pre takmer 700.000 obyvateľov. Jej prevádzka bola na niekoľko týždňov vážne narušená a do normálu sa vrátila až v polovici októbra. Po útoku nasledovala požiadavka na vyplatenie výkupného vo výške desiatich miliónov dolárov, ktorá bola následne znížená na jeden alebo dva milióny.



Hackeri určili nemocnici lehotu na zaplatenie výkupného na 23. septembra a po jej uplynutí zverejnili dôverné údaje o pacientoch a členoch personálu na tzv. "dark webe".