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Nemocnice v Paríži mobilizujú viac personálu kvôli nárastu pacientov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Parížske zdravotné orgány v piatok uviedli, že vlna horúčav vyvíja čoraz väčší tlak na systém zdravotnej starostlivosti, a to najmä na oddelenia pohotovosti a záchranné služby.

Autor TASR
Paríž 26. júna (TASR) - Nemocnice v oblasti Veľkého Paríža v piatok prešli do núdzového režimu, ktorý umožňuje povolať ďalší personál na zvládnutie rastúceho počtu pacientov s problémami spôsobenými extrémnymi horúčavami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Parížske zdravotné orgány v piatok uviedli, že vlna horúčav vyvíja čoraz väčší tlak na systém zdravotnej starostlivosti, a to najmä na oddelenia pohotovosti a záchranné služby.

Ministerstvo zdravotníctva tiež schválilo celonárodné zapojenie študentov medicíny do operačných stredísk záchrannej zdravotnej služby na pozície zdravotníckych dispečerov s cieľom zmierniť tlak na preťažený personál.

Podľa úradov počet výjazdov záchranných služieb v oblasti Veľkého Paríža vzrástol oproti minulému týždňu o 61 percent a v porovnaní s rovnakým obdobím vlani o 75 percent.

Počet pacientov mladších ako dva roky ošetrených na pohotovostiach zároveň vzrástol oproti minulému týždňu o 13 percent, zatiaľ čo počet pacientov vo veku 75 rokov a viac sa zvýšil o 47 percent.

Niektoré nemocnice čelia výpadkom elektrickej energie a poruchám klimatizačných zariadení. Vlna horúčav tiež viedla k nárastu počtu hospitalizovaných pacientov s duševnými problémami.

Podľa francúzskej meteorologickej služby sa teploty v piatok v parížskom regióne a vo východnom Francúzsku opäť vyšplhali až na 41 stupňov Celzia.
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