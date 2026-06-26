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Nemocnice v Paríži mobilizujú viac personálu kvôli nárastu pacientov
Parížske zdravotné orgány v piatok uviedli, že vlna horúčav vyvíja čoraz väčší tlak na systém zdravotnej starostlivosti, a to najmä na oddelenia pohotovosti a záchranné služby.
Autor TASR
Paríž 26. júna (TASR) - Nemocnice v oblasti Veľkého Paríža v piatok prešli do núdzového režimu, ktorý umožňuje povolať ďalší personál na zvládnutie rastúceho počtu pacientov s problémami spôsobenými extrémnymi horúčavami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Parížske zdravotné orgány v piatok uviedli, že vlna horúčav vyvíja čoraz väčší tlak na systém zdravotnej starostlivosti, a to najmä na oddelenia pohotovosti a záchranné služby.
Ministerstvo zdravotníctva tiež schválilo celonárodné zapojenie študentov medicíny do operačných stredísk záchrannej zdravotnej služby na pozície zdravotníckych dispečerov s cieľom zmierniť tlak na preťažený personál.
Podľa úradov počet výjazdov záchranných služieb v oblasti Veľkého Paríža vzrástol oproti minulému týždňu o 61 percent a v porovnaní s rovnakým obdobím vlani o 75 percent.
Počet pacientov mladších ako dva roky ošetrených na pohotovostiach zároveň vzrástol oproti minulému týždňu o 13 percent, zatiaľ čo počet pacientov vo veku 75 rokov a viac sa zvýšil o 47 percent.
Niektoré nemocnice čelia výpadkom elektrickej energie a poruchám klimatizačných zariadení. Vlna horúčav tiež viedla k nárastu počtu hospitalizovaných pacientov s duševnými problémami.
Podľa francúzskej meteorologickej služby sa teploty v piatok v parížskom regióne a vo východnom Francúzsku opäť vyšplhali až na 41 stupňov Celzia.
Parížske zdravotné orgány v piatok uviedli, že vlna horúčav vyvíja čoraz väčší tlak na systém zdravotnej starostlivosti, a to najmä na oddelenia pohotovosti a záchranné služby.
Ministerstvo zdravotníctva tiež schválilo celonárodné zapojenie študentov medicíny do operačných stredísk záchrannej zdravotnej služby na pozície zdravotníckych dispečerov s cieľom zmierniť tlak na preťažený personál.
Podľa úradov počet výjazdov záchranných služieb v oblasti Veľkého Paríža vzrástol oproti minulému týždňu o 61 percent a v porovnaní s rovnakým obdobím vlani o 75 percent.
Počet pacientov mladších ako dva roky ošetrených na pohotovostiach zároveň vzrástol oproti minulému týždňu o 13 percent, zatiaľ čo počet pacientov vo veku 75 rokov a viac sa zvýšil o 47 percent.
Niektoré nemocnice čelia výpadkom elektrickej energie a poruchám klimatizačných zariadení. Vlna horúčav tiež viedla k nárastu počtu hospitalizovaných pacientov s duševnými problémami.
Podľa francúzskej meteorologickej služby sa teploty v piatok v parížskom regióne a vo východnom Francúzsku opäť vyšplhali až na 41 stupňov Celzia.