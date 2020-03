Nemocnice v Štokholme čelia prudkému nárastu nakazených

Štokholm 30. marca (TASR) - Nemocnice v hlavnom meste Švédska Štokholm čelia veľkému nárastu nakazených novým koronavírusom. Hoci sa tlak na jednotky intenzívnej starostlivosti v nemocniciach zvýšil, úrady tvrdia, že zdravotný systém to zatiaľ zvláda. Informoval o tom v pondelok švédsky portál The Local.



"Dopyt po zdravotnej starostlivosti v Štokholme rýchlo rastie. Zdravotný systém je však zatiaľ o krok pred vírusom," povedal v pondelok vedúci predstaviteľ verejného zdravotníctva v Štokholmskom regióne Björn Eriksson. Podľa neho nemocnice v tejto situácii zdvojnásobili svoje kapacity.



Podľa posledných údajov má región Štokholm doteraz potvrdených najmenej 1657 prípadov nákazy a 68 úmrtí na COVID-19. V celej krajine malo dosiaľ pozitívny test na nový koronavírus približne 3700 ľudí, z toho do dnešného dňa evidujú 110 úmrtí. Na jednotke intenzívnej starostlivosti hospitalizovali najmenej 280 občanov. Skutočný počet prípadov infikovania novým koronavírusom v krajine je však pravdepodobne oveľa vyšší.