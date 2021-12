Nemocnice vo Varšave majú nedostatok pľúcnych ventilátorov

Varšava 8. decembra (TASR) - Vedenie poľskej metropoly Varšava v stredu oznámilo, že v mestských zdravotníckych zariadeniach je nedostatok pľúcnych ventilátorov pre pacientov s koronavírusom. Informovala o tom agentúra AFP.



Poľsko má jednu s najnižších mier zaočkovanosti v rámci Európskej únie (EÚ) a bojuje s vysokým počtom prípadov nákazy koronavírusom, pripomína AFP.



"Podľa počtov, ktoré sme dnes dostali, nebol pre pacientov s COVID-19 k dispozícii jediný voľný ventilátor," uviedla hovorkyňa varšavskej radnice Marzena Wojewodzka.



"Toto je samozrejme znepokojujúci znak... Tiež sme stále svedkami toho, že väčšina týchto pacientov nie je zaočkovaná," povedala Wojewodzka pre AFP.



Ako spresnila, deväť ventilátorov museli získať z iných oddelení, pretože 104 takýchto zariadení, ktoré boli pre pacientov s koronavírusom k dispozícii, nestačilo.



Zároveň poznamenala, že sa to týka len mestských nemocníc, keďže údaje z univerzitných či vládnych zdravotníckych zariadení v hlavnom meste neboli k dispozícii.



Poľsko je v súčasnosti 20. najhoršie postihnutou krajinou vzhľadom na počet prípadov koronavírusu v porovnaní s jeho populáciou, uvádza na základe svojho prieskumu agentúra AFP. Miera incidencie za posledný týždeň predstavovala 433,3 prípadov na 100.000 obyvateľov.



Poľské ministerstvo zdravotníctva v stredu informovalo, že v krajine zaznamenali 28.542 nových prípadov a 592 ďalších úmrtí spojených s koronavírusom. Poľsko má 38 miliónov obyvateľov.



V rámci boja proti pandémii poľská vláda v utorok prijala nové opatrenia vrátane ďalšieho obmedzenia počtu osôb s povoleným vstupom do kostolov, reštaurácií a divadiel. Do platnosti majú vstúpiť 15. decembra.



Poľsko tiež plánuje od 1. marca budúceho roka zaviesť povinné očkovanie proti Covid-19 pre zdravotníckych pracovníkov, učiteľov a armádu, pripomína AFP.



Od 15. decembra sa tiež budú musieť leteckí pasažieri prichádzajúci do Poľska z krajín mimo Schengenského priestoru preukázať negatívnym testom na koronavírus, starým nie viac než 24 hodín.