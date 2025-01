Nemocničné maľby Van Gogha budú v Londýne prvýkrát vystavené spoločne

Londýn 28. januára (TASR) - Dve maľby Vincenta van Gogha vytvorené len niekoľko mesiacov po tom, ako si tento holandský umelec zmrzačil ucho, budú v Londýne po prvý raz vystavené spoločne. Diela "Nádvorie nemocnice v Arles" a "Oddelenie v nemocnici v Arles", ktoré van Gogh označil za dvojicu, sa od februára objavia v Courtauld Gallery, inforuje denník The Guardian.



Tieto obrazy sú jedinými dielami, ktoré postimpresionista vytvoril v nemocnici v Arles v južnom Francúzsku, kde bol hospitalizovaný. Dvojica malieb vznikla v druhej polovici apríla 1889.



Diela kúpil v 20. rokoch 20. storočia švajčiarsky zberateľ umenia Oskar Reinhart a po jeho smrti sa stali súčasťou jeho zbierky vo Winterthure pri Zürichu, ktorú bolo až donedávna zakázané zapožičiavať.



Múzeum v Reinhartovej vile Am Römerholz bolo otvorené v roku 1970, ale v súčasnosti je dočasne zatvorené pre renovačné práce, takže obrazy budú zapožičané do Courtauld Gallery na výstavu "Od Goyu k impresionizmu: Majstrovské diela zo zbierky Oskara Reinharta". Výstava potrvá od 14. februára do 26. mája.



"Nádvorie nemocnice v Arles" - exteriérový pohľad - už bolo predtým sprístupnené v londýnskej Národnej galérii na výstave "Van Gogh: Básnici a milenci", ktorá sa skončila 19. januára tohto roku.



Avizovaná výstava ponúkne návštevníkom výber význačných malieb umelcov, ktorí predchádzali impresionistom, vrátane Goyovho "Zátišia s tromi plátkami lososa", Géricaultovho "Muža trpiaceho bludmi o vojenskej hodnosti" a Courbetovej "Hojdacej siete".



Courtauld Gallery vlani len o vlások unikla požiaru, ktorý vypukol v širšom komplexe Somerset House v centre Londýna. Galériu, v ktorej sa nachádza aj van Goghov autoportrét z roku 1889, na ktorom je umelec zobrazený s obviazaným uchom, požiar priamo nezasiahol.