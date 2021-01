Nemocnicu pre pacientov s koronavírusom postavili v Nan-kungu za 5 dní

Peking 16. januára (TASR) - Čína dokončila v sobotu výstavbu nemocnice, v ktorej je pre pacientov infikovaných novým koronavírusom k dispozícii 1500 lôžok. Postavili ju za päť dní, píše agentúra AP a denník The Guardian.



Ide o jednu zo šiestich nemocníc, ktoré v súčasnosti stavajú v meste Nan-kung ležiacom v severočínskej provincii Che-pej. Po dokončení budú mať dohromady kapacitu 6500 lôžok. Ich výstavba by mala byť dokončená v priebehu budúceho týždňa.



V provincii Che-pej, ktorá obklopuje hlavné mesto Peking, zaznamenali v ostatnom čase prudký nárast prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Stovky nových prípadov hlásia z mesta Nan-kung i metropoly provincie Che-pej - mesta Š'-ťia-čuang. V oboch mestách sa v súčasnosti lieči dohromady 645 nakazených pacientov.



Nové ohniská nákazy sa objavili aj v Pekingu a v provinciách Chej-lung-ťiang a Liao-ning na severovýchode Číny i v provincii S'-čchuan na juhozápade krajiny.



Najnovšie infekcie sa podľa čínskych úradov šíria nezvyčajne rýchlo. Podľa nich ich do Číny zavliekli ľudia prichádzajúci zo zahraničia. Nákaza sa však do krajiny dostala aj prostredníctvom importovaných tovarov.



Čínske úrady zaznamenali do piatku 130 nových prípadov nákazy, z toho 90 v provincii Che-pej, píše čínska tlačová agentúra Sinchua. V meste Š'-ťia-čuangu sa do piatku zúčastnilo na hromadnom testovaní na prítomnosť nového koronavírusu už viac ako 10 miliónov ľudí.



Rýchla výstavba nemocníc začala aj vlani počas prvej vlny pandémie v pôvodnom epicentre šírenia nového koronavírusu - meste Wu-chan.