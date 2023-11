Nemocnicu Šifá v pásme Gazy opustili stovky ľudí

Gaza 18. novembra (TASR) - Nemocnicu Šifá v Gaze v sobotu pešo opustili stovky ľudí. Potvrdil to priamo z miesta novinár AFP. Riaditeľ nemocnice predtým uviedol, že izraelská armáda nariadila evakuáciu nemocnice.



Hamasom riadené ministerstvo zdravotníctva vo vyhlásení uviedlo, že v zariadení je stále 120 zranených spolu s nešpecifikovaným počtom predčasne narodených detí. Zdravotnícki predstavitelia Hamasu predtým agentúre AFP uviedli, že "450 zranených a pacientov s chronickými chorobami" nebolo možné presunúť. Zostali v nemocnici spolu so zdravotníckym personálom, aby sa o nich postaral.



Organizácia Spojených národov odhaduje, že v nemocnici bolo v stredu asi 2300 pacientov, personálu a vysídlených ľudí. Od stredy sa k nej presunuli izraelskí vojaci v rámci pátrania po zbraniach, unesených rukojemníkoch a veliteľskej infraštruktúre Hamasu.



Nemocnica Šifá je najväčšia v Gaze a pre podozrenia, že sa pod ňou nachádzajú úkryty Hamasu, sa stala ohniskom vojny medzi Izraelom a týmto militantným hnutím.



Podľa piatkového oznámenia premiéra Netanjahua, izraelská armáda objavila veliteľské centrum v podzemí nemocnice. Teroristi podľa neho z nemocnice utiekli pred príchodom vojakov, ktorí tam našli aj zbrane a bomby. Hamas to popiera.