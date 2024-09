Nemocnicu v Brne evakuovali pre stúpajúcu hladinu rieky Svratka

Brno 14. septembra (TASR) - Stúpajúca hladina rieky Svratka v Brne prinútila tamojšiu nemocnicu k evakuácii všetkých pacientov. Kvôli veľkej vode by totiž v zariadení mohla skratovať elektrina, čo by ohrozilo pacientov napojených na prístroje, informuje TASR podľa sobotňajšej správy webu iDNES.cz.



Podľa vedenia Nemocnice Milosrdných bratov v Brne bola už v sobotu na poludnie evakuovaná väčšina pacientov, uviedlo zariadenie na brífingu. Povodňová situácia je v tomto meste zatiaľ stabilizovaná a katastrofický scenár podľa predpovedí nehrozí.



Evakuácia sa v nemocnici dotkla viac než 180 pacientov, píše iDNES.cz. Akútne prípady boli ešte v piatok prevezené do ostatných brnianských nemocníc; sobotný prevoz mieril do zdravotníckych zariadení inde na južnej Morave.



V piatok boli evakuovaní pacienti z anestéziologicko-resuscitačného oddelenia a jednotky intenzívnej starostlivosti, v sobotu dopoludnia z chirurgie. Zostávalo ešte evakuovať liečebňu dlhodobo chorých, ktorá je najväčším oddelením.



Nemocnica vzhľadom na hydrometeorologickú situáciu už v piatok uzavrela akútny príjem na všetky oddelenia vrátane pôrodníckeho i gynekologickú pohotovosť. Zakázala zároveň aj návštevy na všetkých oddeleniach. Kedy sa budú môcť pacienti do nemocnice vrátiť, nebolo bezprostredne jasné.



Podľa ministra vnútra ČR Víta Rakušana (STAN) Česká republika zatiaľ krízovú situáciu v súvislosti s povodňami zvláda. Treba však počítať aj s evakuáciami obyvateľstva. Pripomenul v tejto súvislosti, že "každá obec má svoj evakuačný plán".