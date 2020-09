Nentanjahu: Palestínske rakety mali zabrániť dohodám Izraela

Jeruzalem 16. septembra (TASR) – Účelom vypálenia rakiet z palestínskeho pásma Gázy na územie susedného Izraela v noci na stredu bolo zabrániť nedávnym mierovým dohodám Izraela so Spojenými arabskými emirátmi a Bahrajnom. Uviedol to v stredu izraelský premiér Benjamin Netanjahu, píše agentúra AFP.



„Chcú zabrániť mieru, ale nepodarí sa im to. Zasiahneme každého, kto sa nám pokúsi ublížiť, a ponúkneme zmierlivú ruku všetkým, ktorí nás oslovia s ponukou o uzatvorenie mieru," píše sa vo vyhlásení predsedu vlády.



Správa o vypálení rakiet na židovský štát bola zverejnená krátko po tom, ako boli vo Washingtone podpísané prelomové zmluvy o normalizácii vzťahov medzi Izraelom so spomínanými dvoma arabskými štátmi Perzského zálivu.



„Neprekvapuje ma, že palestínski teroristi vypálili rakety na Izrael práve v čase tejto historickej ceremónie," povedal Netanjahu po odchode z Washingtonu. Zároveň dodal, že tieto pokusy o „zamedzenie mieru" nebudú úspešné.



Podľa tamojšej armády bolo celkovo na územie Izraela vypálených 13 rakiet. Izraelské letectvo odpovedalo v stredu ráno svojim vlastným raketovým útokom na palestínske územie ovládané militantným hnutím Hamas.