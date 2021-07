Neočkovaní pracovníci federálnych úradov sa budú musieť testovať

Washington 30. júla (TASR) - Všetci zamestnanci federálnych úradov v Spojených štátoch, ktorí nie sú zaočkovaní proti koronavírusu, sa budú musieť dať pravidelne raz až dva razy týždenne testovať a takisto povinne nosiť rúška. Oznámil to vo štvrtok Biely dom, píše agentúra DPA.



Okrem toho budú pre neočkovaných pracovníkov federálnych úradov platiť obmedzenia aj počas služobných ciest a budú musieť dodržiavať fyzický odstup od kolegov. Spomenuté pravidlá sa budú vzťahovať na štyri milióny osôb vrátane spolupracovníkov zmluvných partnerov, ktorí pracujú v zariadeniach vlády.



Americký prezident Joe Biden vo štvrtkovom prejave prisľúbil, že "spraví všetko, čo dokáže, aby sa nezaočkovaní dali zaočkovať". "Momentálne mnohí ľudia vidia ako ich milovaní umierajú," citovala jeho slová stanica Sky News. "Nemusíte zomrieť," vyhlásil a dodal, že "rozhodnutie nedať sa zaočkovať ovplyvní niekoho iného".



"Máme nástroje na to, aby sme zabránili tejto novej vlne covidu v zatvorení podnikov, škôl a spoločnosti, ako sa to stalo vlani," zdôraznil podľa agentúry AFP.



Biden poveril navyše rezort obrany úlohou, aby preveril možnosť zavedenia očkovacej povinnosti aj v radoch ozbrojených síl. Biden však odmietol plošnú povinnosť očkovania v krajine.



Medzičasom oznámili viaceré americké firmy, ako napríklad Google a Facebook, že od svojich zamestnancov vracajúcich sa do kancelárií budú žiadať očkovanie proti ochoreniu COVID-19.



Dosiaľ je v USA kompletne zaočkovaných 49 percent ľudí (164 miliónov) zo zhruba 330 miliónov obyvateľov.



Biden v snahe urýchliť vakcinačnú kampaň tiež žiada jednotlivé štáty USA a lokálne samosprávy, aby ľudí, ktorí sa zatiaľ nedali zaočkovať, motivovali odmenou vo výške 100 dolárov (85 eur).