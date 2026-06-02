< sekcia Zahraničie
Neohlásený štrajk dispečerov: Leteckú dopravu museli prerušiť
Dispečeri už spontánne štrajkovali aj v noci na utorok, čím spôsobili zrušenie viacerých letov a početné omeškania ďalších.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 2. júna (TASR) - V Belgicku od 14.00 h pre neohlásený štrajk letových dispečerov z organizácie Skeyes zastavili lety v celej krajine. Obnovenie prevádzky na Bruselskom letisku (Brusel-Zaventem) sa očakáva po 19.00 h a na druhom najväčšom Letisku Charleroi Brusel-Juh po 21.00 h. Počas štrajku budú vypravené iba vládne lety a lety záchranných služieb. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Belga a DPA.
Dispečeri protestujú proti podmienkam, za ktorých má byť uvedená do prevádzky digitálna riadiaca veža v meste Namur. Centrum má od budúceho roka centralizovať prevádzku riadiacich veží na letiskách v Liege a Charleroi.
Belgický poskytovateľ leteckých navigačných a prevádzkových služieb Skeyes riadi letovú prevádzku na belgických letiskách a vo vzdušnom priestore do výšky približne 7500 metrov. Lietadlá prelietavajúce nad Belgickom vo vyšších nadmorských výškach riadi organizácia Eurocontrol, a preto ich štrajk nijako neovplyvní, pripomenul flámsky vysielateľ VRT.
Všetky lety do Bruselu a z Bruselu však boli v utorok zrušené, uviedlo bruselské letisko na svojej webovej stránke a požiadalo cestujúcich, aby na letisko nechodili.
„Naše tímy robia všetko, čo je v ich silách, aby našli riešenia pre našich cestujúcich,“ uvádza spoločnosť Brussels Airlines. „Je nám veľmi ľúto ťažkostí, ktoré štrajk spôsobil našim cestujúcim a zamestnancom, najmä vzhľadom na to, že prebieha bez predchádzajúceho upozornenia. Uvedomujeme si, aké nepríjemnosti a neistotu to spôsobuje tisíckam cestujúcich,“ zdôraznili aerolínie.
Dispečeri už spontánne štrajkovali aj v noci na utorok, čím spôsobili zrušenie viacerých letov a početné omeškania ďalších. Na bruselských letiskách meškalo 25 odletov a dva prilietajúce lety boli presmerované. Na letisku Charleroi museli zrušiť 30 osobných letov. Postihnutých bolo aj 40 nákladných letov na letisku v Liege.
Dispečeri protestujú proti podmienkam, za ktorých má byť uvedená do prevádzky digitálna riadiaca veža v meste Namur. Centrum má od budúceho roka centralizovať prevádzku riadiacich veží na letiskách v Liege a Charleroi.
Belgický poskytovateľ leteckých navigačných a prevádzkových služieb Skeyes riadi letovú prevádzku na belgických letiskách a vo vzdušnom priestore do výšky približne 7500 metrov. Lietadlá prelietavajúce nad Belgickom vo vyšších nadmorských výškach riadi organizácia Eurocontrol, a preto ich štrajk nijako neovplyvní, pripomenul flámsky vysielateľ VRT.
Všetky lety do Bruselu a z Bruselu však boli v utorok zrušené, uviedlo bruselské letisko na svojej webovej stránke a požiadalo cestujúcich, aby na letisko nechodili.
„Naše tímy robia všetko, čo je v ich silách, aby našli riešenia pre našich cestujúcich,“ uvádza spoločnosť Brussels Airlines. „Je nám veľmi ľúto ťažkostí, ktoré štrajk spôsobil našim cestujúcim a zamestnancom, najmä vzhľadom na to, že prebieha bez predchádzajúceho upozornenia. Uvedomujeme si, aké nepríjemnosti a neistotu to spôsobuje tisíckam cestujúcich,“ zdôraznili aerolínie.
Dispečeri už spontánne štrajkovali aj v noci na utorok, čím spôsobili zrušenie viacerých letov a početné omeškania ďalších. Na bruselských letiskách meškalo 25 odletov a dva prilietajúce lety boli presmerované. Na letisku Charleroi museli zrušiť 30 osobných letov. Postihnutých bolo aj 40 nákladných letov na letisku v Liege.