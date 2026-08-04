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Neonacisti sa pokúsili vtrhnúť do hotela v Sofii s mladými židmi
Zasahovať musela aj polícia, oznámil v utorok predseda Rímskej židovskej komunity Victor Fadlun.
Autor TASR
Rím 4. augusta (TASR) - Neonacisti sa pokúsili cez víkend vtrhnúť do hotela v bulharskej Sofii, kde bola ubytovaná skupina mladých talianskych židov. Zasahovať musela aj polícia, oznámil v utorok predseda Rímskej židovskej komunity Victor Fadlun. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Ansa.
„Naše deti nemôžu voľne cestovať po Európe bez toho, aby boli vystavené násiliu a slovným útokom zo strany antisemitov,“ napísal Fadlun na sieti X.
Video zverejnené na sociálnych sieťach podľa talianskych médií ukazuje skupinu mladých ľudí v čiernych tričkách s lebkami, ktorí sa pokúsili násilím vniknúť do hotela, kde boli ubytované desiatky tínedžerov vrátane príslušníkov rímskej židovskej obce. Fadlun uviedol, že neonacisti vykrikovali nacistické pozdravy.
„Boli to dlhé, napäté chvíle, pretože po zásahu polície sa skinhedi vrátili a opäť zablokovali vchody, pričom sa našim deťom vyhrážali a kričali na ne,“ dodal.
K incidentu sa vyjadril aj podpredseda talianskej vlády a minister zahraničných vecí Antonio Tajani. „Odsudzujem tento ďalší prípad antisemitizmu, čo je ako nákaza, proti ktorej treba bojovať, a forma nenávisti a diskriminácie, ktorú treba vykoreniť,“ uviedol.
„Naše deti nemôžu voľne cestovať po Európe bez toho, aby boli vystavené násiliu a slovným útokom zo strany antisemitov,“ napísal Fadlun na sieti X.
Video zverejnené na sociálnych sieťach podľa talianskych médií ukazuje skupinu mladých ľudí v čiernych tričkách s lebkami, ktorí sa pokúsili násilím vniknúť do hotela, kde boli ubytované desiatky tínedžerov vrátane príslušníkov rímskej židovskej obce. Fadlun uviedol, že neonacisti vykrikovali nacistické pozdravy.
„Boli to dlhé, napäté chvíle, pretože po zásahu polície sa skinhedi vrátili a opäť zablokovali vchody, pričom sa našim deťom vyhrážali a kričali na ne,“ dodal.
K incidentu sa vyjadril aj podpredseda talianskej vlády a minister zahraničných vecí Antonio Tajani. „Odsudzujem tento ďalší prípad antisemitizmu, čo je ako nákaza, proti ktorej treba bojovať, a forma nenávisti a diskriminácie, ktorú treba vykoreniť,“ uviedol.