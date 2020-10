Neonacistický ideológ sa po odsúdení Zlatého úsvitu vyhýba zatknutiu

Žena stojí pred transparentom s podobizňou protifašistického rappera menom Pavlos Fyssas, ktorého v noci v septembri 2013 naháňal dav násilníkov zo Zlatého úsvitu a nakoniec ho dobodal na smrť pred kaviarňou na západnom predmestí Atén Keratsini počas veľkého antifašistického protestu pred budovou súdu v Aténach v stredu 7. októbra 2020. Súd označil neonacistickú stranu Zlatý úsvit (Chrysi avgi) za zločineckú organizáciu a jej vodcom hrozia najťažšie tresty. Ani jeden z vysokopostavených členov Zlatého úsvitu nebol v súdnej sieni prítomný. Súdny proces trval päť rokov. Zlatý úsvit sa v čase finančnej krízy v Grécku stal tretím najsilnejším politickým subjektom, uviedla agentúra AP. Rozsudok vyhlásili na pozadí zrážok, ktoré v stredu vypukli medzi políciou a antifašistickými demonštrantami počas veľkého protestu s účasťou približne 15.000 ľudí. Foto: TASR/AP

Atény 23. októbra (TASR) - Grécky neonacistický ideológ a zástupca lídra strany Zlatý úsvit Christos Pappas je momentálne na úteku, hoci desiatky jeho kolegov a členov strany boli už odsúdené a odpykávajú si väzenské tresty, napísala v piatok agentúra AFP.Pappas, ktorého otec zohral kľúčovú úlohu vo vojenskom prevrate v roku 1967, bol odsúdený na 13 rokov väzenia za svoju rolu v riadení Zlatého úsvitu ako zločineckej organizácie Jeho právnik však v piatok oznámil, že Pappas do väzenia nenastúpi, a pri policajných prehliadkach v najmenej piatich domoch spájaných s Pappasom tohto muža nenašli. Uviedla to televízia ERT (Elliniki Radiofonia Tileorasi).Fúzatý bývalý majiteľ obchodu s nábytkom, ktorého otec-generálporučík pomohol v roku 1967 dostať k moci diktátora Jorgosa Papadopulosa, je známy fanúšik talianskeho diktátora Benita Mussoliniho a zberateľ fašistických memorabílií.Pappas (58) unikol zatknutiu aj v roku 2013, keď vysokopostavených členov Zlatého úsvitu hromadne zadržali po vražde antifašisticky orientovaného rappera Pavlosa Fyssasa.Súdny proces so Zlatým úsvitom, ktorý sa začal v roku 2015, je označovaný za jeden z najdôležitejších v politických dejinách Grécka. Na vyše 13 rokov za mrežami bol odsúdený aj zakladateľ tejto organizácie a jej dlhoročný vodca Nikos Michaloliakos, ako aj niekoľko vysokopostavených členov tejto strany.Michaloliakosova manželka, ďalšie stranícke kádre a členovia dostali kratšie tresty. Niektorí z nich sú až do odvolacieho procesu na slobode.Odsúdenci zo Zlatého úsvitu budú rozdelení do najmenej štyroch väzníc, spresnila televízia ERT.Zlatý úsvit (Chrysi avgi) - niekdajšia okrajová politická strana - získal v parlamentných voľbách v roku 2012 až 18 kresiel, pretože využil hnev ľudí z úsporných opatrení a protimigračné nálady počas desiatich rokov trvajúcej dlhovej krízy v Grécku.Vo vlaňajších parlamentných voľbách už Zlatý úsvit nezískal ani jedno kreslo.