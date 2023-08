Do rieky sa zrútil autobus, hlásia najmenej osem obetí

Káthmandu 23. augusta (TASR) - Najmenej osem ľudí zahynulo a niekoľko ďalších utrpelo zranenia po tom, ako v stredu v Nepále autobus zišiel z cesty a zrútil sa do rieky, informovala miestna polícia. TASR prevzala správu z agentúry AP.



K nehode došlo pri obci Gadžurí v centrálnej časti Nepálu, ktorá leží 120 kilometrov západne od nepálskej metropoly Káthmandu, uviedla polícia. Autobus smeroval do turistami vyhľadávaného mesta Pókhara, z dôvodu obdobia dažďov sa však v ňom neviezli zahraniční turisti.



Po páde do rieky sa z čiastočne ponoreného autobusu záchranárom podarilo vyslobodiť niekoľko preživších. Zranené osoby hospitalizovali. Príčina nehody nie je známa. V období dažďov sú však horské cesty v Nepále šmykľavé a je na nich zhoršená viditeľnosť, konštatuje AP.



Dopravné nehody v hornatom Nepále sú zvyčajne pripisované zle udržiavaným vozidlám a cestným komunikáciám.