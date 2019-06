Nepál čelí obrovskej výzve identifikovať telá z Mount Everestu

Expedícia vyslaná nepálskou vládou našla telá medzi základným táborom Everest a Južným sedlom vo výške 7906 metrov.

Káthmandu 9. júna (TASR) - Telá štyroch horolezcov, ktorí zahynuli pri výstupe či zostupe z Mount Everestu a zanechali po sebe len mizivú stopu, podľa ktorej by sa dali identifikovať, pripravili nepálskym orgánom veľkú výzvu. Informuje o tom agentúra AFP.



Ich pozostatky ohlodané vetrom a zimou takmer na kosť sú v káthmanduskej márnici, kam ich pred dvoma týždňami priniesli aj s takmer 11 tonami odpadu.



Polícia a vládni úradníci pripúšťajú, že čelia obrovskej výzve - zistiť kto boli mŕtvi horolezci. Nevedia ani to, ako dlho boli mŕtvoly na svahoch pod Everestom.



Expedícia vyslaná nepálskou vládou našla telá medzi základným táborom Everest a Južným sedlom vo výške 7906 metrov. "Telá nie sú v rozpoznateľnom stave, sú ohlodané takmer na kosť. Nemajú tvár, podľa ktorej by sa dali identifikovať," vysokopostavený policajný úradník Phanindra Prasai povedal AFP a dodal, že nemocnicu už požiadali o odber vzoriek DNA.



Počas tohtoročnej sezóny prišlo na Čomolungme - ako sa Everest nazýva v tibetčine - o život 11 ľudí, čo je najvyšší počet úmrtí za posledné štyri roky. Od prvého úspešného výstupu v roku 1953 zahynulo na Mount Evereste viac ako 300 horolezcov.



Počas hlavnej horolezeckej sezóny, ktorá trvá iba niekoľko týždňov v apríli a máji, sa na výstup na Mount Everest alebo inú horu v Himalájach každoročne podujmú stovky dobrodruhov.